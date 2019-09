PHOTOS | À Péri'Meuh, de la nourriture pour tous les palais

La troisième édition de la fête agricole urbaine de Périgueux bat son plein. Et à Péri'meuh il y a 500 vaches limousines mais beaucoup de plats à déguster également.

Périgueux, France

De la viande rouge, des burgers, des escargots, des sandwichs végétariens, des glaces locales. À la troisième édition de Péri'meuh, la fête agricole urbaine de Périgueux, 500 vaches, génisses et taureaux sont exposés mais il y en aussi pour tous les goûts en terme de nourriture. Et des mets et produits locaux par dessus-tout. La preuve en images.

De la truffade : des pommes de terre avec de la tomme du Limousin agrémentées d'ail de sel et de poivre © Radio France - LM

Et vous ? vous êtes plutôt onglet, bifteck ou poire ? © Radio France - Laurence Méride

Des visiteuses attendent leurs plats en papotant © Radio France - Laurence Méride

À la fête agricole urbaine, il y a même des sandwichs végétariens © Radio France - Laurence Méride

Des cupcakes en hommage aux vaches © Radio France - Laurence Méride

Si vous voulez vous régaler, Péri'meuh continue jusqu'au dimanche 22 septembre.