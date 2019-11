Le musée d'art et d'histoire de Saint-Lô va rouvrir ses portes le 29 novembre, après 5 mois de travaux pour rénover et moderniser la présentation des collections. Un tout nouveau parcours historique sur la ville de Saint-Lô de la Reconstruction à nos jours a été créé.

PHOTOS - A Saint-Lô, le musée d'art et d'histoire se réinvente

La création du parcours sur la Reconstruction a conduit à réaménager le musée d'art et d'histoire de Saint-Lô qui s'est paré de nouvelles couleurs.

Saint-Lô, France

C'est presque un tout nouveau musée que les visiteurs vont découvrir à partir du 29 novembre : un musée plus coloré, plus moderne, " moins fouillis " de l'aveu même du conservateur et avec un tout nouveau parcours historique sur la ville de Saint-Lô de la Reconstruction à nos jours.

L'accrochage des tableaux est encore en cours mais tout devrait prêt pour le 29 novembre. © Radio France - Lucie THUILLET

Visite en avant-première

Seule le début de la visite n'a pas changé, du Saint-Lô des origines jusqu'à la capitale des ruines, en 1944. Mais désormais, l'histoire continue. C'est d'abord une plongée dans l'époque de la Reconstruction.

La Reconstruction, c'est une révolution technologique car il faut produire énormément, en peu de temps. Nous revenons sur les techniques utilisées et l'innovation de ce parcours, c'est qu'on peut toucher les matériaux d'époque, explique Robert Blaizeau, le conservateur.

Les bétons de la Reconstruction ainsi que tous les matériaux et les techniques de l'époque sont présentés. © Radio France - Lucie THUILLET

Le visiteur se retrouve dans le Saint-Lô des années 1950-60 également à travers des publicités, des objets d'époque, et la reconstitution d'un appartement témoin.

Des publicités des années 50 sont exposées pour replonger le visiteur dans cette époque de la Renconstruction. © Radio France - Lucie THUILLET

Puis ce sont les années 1970 et des images inédites, retrouvées dans les archives de l'INA, comme ce concert de Johnny Hallyday à Saint-Lô en 1972. Le parcours se termine par une grande vue satellite du Saint-Lô d'aujourd'hui.

Des Beaux arts hauts en couleurs

L'aménagement de l'espace sur la Reconstruction a entraîné la refonte également de la partie Beaux-arts. Elle est désormais chronologique, très colorée puisque le bleu roi et le rouge ont remplacé le blanc sur les murs . Les équipes ont modernisé l'éclairage et l'affichage et créé des outils, des tables de médiation pour manipuler, toucher le relief des tableaux, reconstituer des portraits ou encore apprendre le tissage des tapisseries.

Les visiteurs pourront redécouvrir le musée d'art et d'histoire de Saint-Lô à partir du 29 novembre, 19h. © Radio France - Lucie THUILLET

Le musée d'art et d'histoire de Saint-Lô rouvrira ses portes le 29 novembre à 19h, en présence de James P. du Vernay, consul des Etats-Unis pour le grand Ouest. L'entrée du musée sera gratuite le week-end du 30 novembre et 1er décembre.