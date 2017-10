PHOTOS - A Toulouse, la Cité de l'espace fête ses 20 ans !

La Cité de l'espace, à Toulouse, a fait le plein dimanche 15 octobre. 20 000 invités étaient présent afin de fêter le 20ème anniversaire, en présence notamment de Thomas Pesquet.

20 bougies pour la Cité de l'espace ! Le lieu, qui est devenue, année après année le premier parc européen dédié au spatial, avec plus de 300.000 entrées chaque année, avait mis les petits plats dans les grands pour célébrer l'événement. Des animations inédites, de nombreuses activités et spectacles pour contenter les 20.000 visiteurs, qui avaient notamment l’opportunité de découvrir deux expositions temporaires inédites : l’exposition Inventerre et l’exposition Expérience Lune.

il fallait être patient tant les files d'attentes étaient très longues lors de cette journée 20ème anniversaire © Radio France - Stéphane Garcia

La Pesquet mania

Thomas Pesquet. Beaucoup n'avait que ce nom là dans la bouche. De retour sur Terre en juin 2017, l'astronaute français était très attendu aux alentours de 16h30 sur l'estrade. L'occasion d'échanger avec d'autres professionnels, des sportifs ou encore une réalisatrice de cinéma, mais aussi de discuter avec le public. Pour le symbole, il a d'ailleurs rapporté une pierre de Mars – découverte dans le Sahara en 2015 – qu’il avait embarqué avec lui à la Station spatiale international (ISS). Pour clôturer la journée en beauté, un spectacle inédit, un film, a été projeté vers 19h sur la fusée Ariane 5, le totem de la Cité de l’espace.

La ville de Toulouse vue depuis l'espace par @Thom_astro pour répondre à une jeune fille. pic.twitter.com/WYeysmibIh — Cité de l'espace (@CiteEspace) October 15, 2017

30e congrès des astronautes

Cette journée introduit le 30e Congrès mondial des astronautes, qui se tient du lundi 16 au vendredi 20 octobre, à Toulouse. Il s'agit du plus grand rassemblement d’astronautes au monde. 105 professionnels venus de 17 pays différents. Sont prévus des "anciens" comme Owen Garriott qui a volé au début des années 1970 dans la première station spatiale américaine, le Russe Alexander Ivantchenkov ou Jean-Loup Chrétien, premier Français à être allé dans l'espace. Plusieurs femmes également comme Julie Payette, la nouvelle Gouverneure générale du Canada et Claudie Haigneré, ancienne ministre française. Thomas Pesquet sera de la partie, tout comme deux spationautes japonais. Et conséquence, la Cité sera fermée au public lundi 16 et mardi 17 octobre.

Le programme de ce 30e Congrès mondial des astronautes par Jean-Baptiste Desbois, le directeur de la Cité de l'Espace Copier