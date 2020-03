PHOTOS - À Valmorel, neige, soleil et bonne humeur

Les vacances scolaires sont terminées depuis une semaine, pourtant, à Valmorel en Savoie, il y a toujours du monde sur les pistes. Et malgré l'actualité débordante du coronavirus, les skieurs ont le sourire. Avec le soleil en plus. Cocktail gagnant pour les chanceux en station.

"On vient pas souvent au ski puisqu'on est de région parisienne. Mais il fait beau, il fait chaud, c'est top !" raconte Maxime, 18 ans, accompagné par un ami ce jeudi à Valmorel (Savoie). Comme lui, de nombreux vacanciers ont choisi de partir en période hors saison, une semaine après la fin des congés scolaires d'hiver.

La station de Valmorel affiche plus de réservation cette semaine que la dernière semaine des vacances de février. © Radio France - Bastien Thomas

Certains chanceux ont pu skier toute la journée et profiter du soleil sur les terrasses du village de Valmorel. "On va boire un petit vin chaud en fin d'après-midi puis manger une bonne raclette" se réjouit Eléonore, une parisienne de 27 ans venue avec des amis. "Les enfants vont aller faire la sieste et puis nous, on ira boire un petit verre de vin blanc entre adultes" raconte Aurélie, 39 ans.

"Toujours avec modération bien sûr ! Faites attention les jeunes !" - Éléonore, 27 ans.

Sur l'avenue centrale de la station de Valmorel, on profite du soleil et de la neige. © Radio France - Bastien Thomas

Parmi ceux qui sont sur les pistes, beaucoup de famille avec des enfants en bas âge. "On peut se permettre de venir parce qu'on à des enfants qui sont encore petits et qu'on peut faire rater un peu l'école. Donc là aujourd'hui avec ce soleil, c'est top pour nous" dit Sabrina, 41 ans, en train de tirer son fils sur une luge.

Où alors des retraités. Comme ce couple de vendéens pour qui les vacances s'arrêtent ce vendredi. "C'est parfait, la neige est super, il fait chaud et c'est moins cher" raconte Elisabeth, 63 ans.

L'attractivité de cette semaine de mars, c'est évidemment les tarifs. Il sont nettement plus faibles que ceux pratiqués pendant une période de vacances. "Entre la saison dernière et cette année, on est sur une augmentation de 7% de la fréquentation chez nous. Sur cette deuxième semaine de mars, on est presque au même niveau que l'année dernière" résume Mathieu Magnin, directeur de l'office de tourisme de Valmorel.

Les remontées mécaniques fonctionnent à plein régime à Valmorel. L'ensemble du domaine skiable est ouvert ce jeudi. © Radio France - Bastien Thomas

Les vacances ne sont donc pas terminées en Savoie. Entre crise du coronavirus et parfois manque de neige, il n'y a pas que des malheureux en Pays de Savoie. Certains ont tout de même le sourire, entre ski, soleil et bonne humeur.