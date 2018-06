La sculpture à l'effigie du chanteur a été dévoilée ce samedi midi devant plus de 1500 fans. La statue est installée à Viviers en Ardèche, où est enterrée la mère de Johnny Hallyday.

"Johnny , on t'aime". Quelques secondes avant que le voile blanc ne se lève et laisse apparaître la statue, les fans du chanteur commencent à chanter, crier, applaudir. Cette sculpture, c'est le fruit de plus de quatre mois de travail pour le valentinois Daniel Georges.

Près de 1500 fans se sont retrouvés à Viviers en Ardèche pour voir la statue. © Radio France - Victor Vasseur

Les 1500 fans sont venus communier ce samedi, devant la statue de leur idole. Copier

Pour ce fan : "Johnny, il a changé ma vie. Il a même sauvé ma vie."' © Radio France - Victor Vasseur

Haute de 2,95 mètres, la statue représente Johnny en plein concert. "Regardez, il y a tous les détails. Les yeux bleus, la boucle d'oreille, la croix autour du cou. On dirait qu'il est encore là. Il me manque" reconnaît Corinne.

La statue du rockeur est haute de près de 3 mètres. © Radio France - Victor Vasseur

Une guitare avec des fleurs a été déposée devant la statue. © Radio France - Victor Vasseur

Un lieu symbolique

"Je vais passer ici tous les matins", "C'est notre nouveau lieu de pèlerinage", "Saint-Barth, c'est trop loin. Pour se recueillir, je vais venir à Viviers." Pour ces fans, ardéchois ou non, cette statue installée Viviers, juste à côté d'une brasserie renommée "Tennessee" en hommage à la chanson, va devenir un lieu de recueillement.

Comme ce fan, de nombreuses personnes sont venues avec des vêtements à l'effigie de Johnny. © Radio France - Victor Vasseur

Le prix de la statue : Plus de 13 000 euros. © Radio France - Victor Vasseur

Si Pierre Regottaz, le drômois qui a eu l'idée de cette statue, a choisi Viviers, c'est parce que la maman du rockeur a vécu dans ce village. Elle est aussi enterrée ici.

La statue a pu voir le voir le jour grâce à 300 contributeurs, qui ont aidé à financer ce projet. Son prix : 13 000 euros.