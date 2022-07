PHOTOS - Abbeville Plage, un dispositif pour accompagner l'été des foyers les plus démunis

Abbeville Plage est de retour cet été. Un village vacances a ouvert, ce samedi au square Argos, pour proposer des activités, des jeux et un espace détente pour tous alors que certaines familles ne partent pas en vacances. C'est totalement gratuit et accessible jusqu'au 15 août.

On se croirait presque sur la plage ou dans centre de loisirs. Des terrains de "beach soccer" et de "beach volley" (ndlr : foot et volley de plage), des châteaux gonflables, un terrain de tir à l'arc et même une scène de danse. Abbeville a mis le paquet pour combler les foyers les plus modestes, qui ne partent pas en vacances, et occuper les enfants cet été. Lancé en 2005, Abbeville Plage revient cette année, au square Argos, jusqu'au 15 août.

Antoine, 6 ans, est venu passer un peu de ses vacances chez ses grands-parents. Il arrive de Bruxelles et adore les activités proposées. "Des châteaux gonflables, le trampoline. J'adore l'ambiance. On peut faire des galipettes", dit-il, enchaînant les tours de rodéo sur une planche de surf. Le petit garçon insistera auprès de sa grand-mère Marie pour venir le plus souvent possible. "Chez lui, il a plein d'activités, ça lui manquait et là, Abbeville Plage ça tombe bien. Il faut penser à nos enfants", raconte Marie.

À Abbeville Plage, vous pourrez vous essayer au rodéo sur une planche de surf. © Radio France - Bastien Thomas

Un dispositif qui tombe à pic pour certaines familles qui ne partent pas cette année faute de moyens. Lassan, 72 ans, est donc venu avec ses petits enfants pour "les faire sortir de leurs écrans". Et puis surtout, ce Marocains arrivé en France il y a 53 ans ne part plus dans son pays en juillet et en août. "Ça coûte trop cher en pleine saison, on va au moins cher maintenant. Donc j'y vais en mai ou en septembre. Mais les enfants sont à l'école à ce moment là et ils ne peuvent pas venir avec nous, c'est ça le problème", explique-t-il.

Parce que c'est bien l'objectif d'Abbeville Plage. "Ça a été crée pour ça, pour permettre aux personnes qui n'ont pas la chance de partir en vacances d'avoir un lieu de plaisirs ici à Abbeville", explique Pascal Demarthe, le maire de la commune. "Même si on a la plage pas très loin, à Saint-Valéry-sur-Somme ou au Crotoy, ça peut très vite être contraignant puisqu'il faut prendre la voiture, des bus et les enfants ne peuvent pas tous y aller sans les parents. Dans les villes et les villages, il n'y a pas tout le temps des choses comme ça qui sont font", se félicite Éric Baledent, 2e adjoint au maire d'Abbeville.

Le terrain de "beach soccer" a beaucoup de succès chez les adolescents abbevillois. © Radio France - Bastien Thomas

Abbeville Plage reste tout l'été, tous les jours de 10h30 à 19h et jusqu'au 15 août, au square Argos. L'accès est 100% gratuit, ouvert à tous, autant aux Abbevillois qu'aux touristes ou habitants des communes voisines. Des animations ponctuelles seront également organisées pour rythmer l'été 2022 à Abbeville.

Pour tous renseignements sur les activités et animations proposées, vous pouvez joindre le 03.22.19.20.35 ou le 06.38.64.55.83.

L'accès à Abbeville Plage est 100% gratuit et ouvert à tous. © Radio France - Bastien Thomas