PHOTOS - Adieu les "Grands jeux romains", Ave "les journées romaines de Nîmes"

Cinq jours d'animations et de reconstitutions historiques au cœur de Nîmes, voilà en substance le programme. Les "Journées romaines de Nîmes", organisées par la ville en partenariat avec Edeis, succèdent cette année aux "Grands jeux romains. Le programme officiel vient d'être dévoilé ce mardi. A quoi s'attendre ? Un fort des légionnaires, un village Gaulois, des déambulations dans les rues, un banquet romain ou encore un marché antique… Et en point d’orgue les représentations du spectacle « Hadrien, la guerre des Pictes » dans les Arènes avec 500 reconstituteurs venus de France, d'Italie, d'Allemagne ou encore d'Espagne.

"C'est vivre à l'heure romaine, en y associant le plus grand nombre. On sort de période de covid, on veut relancer la machine sur le plan tourisme. C'est une manifestation populaire. certes, il y a des spectacles payants, mais c'est le prix à payer pour avoir aussi des animations gratuites" l'adjoint au maire de Nîmes, en charge des festivités, Frédéric Pastor

"Cet événement festif et familial s’impose comme la plus grande reconstitution historique sur l’Antiquité en Europe et contribue à accroître l’attractivité de la Cité", espère la mairie. Depuis 2021, la Ville de Nîmes a confié à Edeis (délégation de service public) la valorisation touristique des Arènes, de la Maison Carrée et de la Tour Magne, avec notamment la mission de créer des contenus culturels, des animations, des évènements et des spectacles au plus près de la véracité historique et cohérents avec sa politique culturelle et patrimoniale. "C'est un vrai défi, pour prouver qu'on a bien fait d'arriver sur le territoire", reconnaît Isabelle Roche, directrice du développement culturel chez Edeis.



"Créer une identité "Nîmes la romaine". Mettre beaucoup de choses en place avec les commerçants. Il y a une vraie volonté de se dire "on raconte l'histoire de manière ludique", en impliquant tous les nîmois" Isabelle Roche, directrice du développement culturel chez Edeis

Gladiateurs devant les arènes - Ville de Nîmes

Culte impérial (au pied de la Maison Carrée) - Mairie de Nîmes