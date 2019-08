PHOTOS : Aigues-Mortes célèbre la 33ème édition de la fête de la Saint-Louis

Plusieurs milliers de personnes sont réunies ce week-end à Aigues-Mortes pour la 33ème édition de la fête de la Saint-Louis. Comme le veut la tradition, des défilés historiques, des spectacles et des marchés médiévaux y sont organisés tout le week-end.

Aigues-Mortes, France

Aigues-Mortes vit au temps des chevaliers depuis deux jours. La 33ème édition de la fête de la Saint-Louis a commencé vendredi 23 août et s’achèvera dimanche. Des milliers de visiteurs se pressent dans l'ancien port du Royaume de France pour rendre hommage à son fondateur: le roi Louis IX, plus souvent appelé Saint-Louis. Au programme: des défilés historiques, des spectacles et des marchés médiévaux.

La roi Louis IX pendant le défilé historique de la fête de la Saint-Louis à Aigues-Mortes © Radio France - Julie Munch

La reine salue la foule pendant le défilé historique de la fête de la Saint-Louis à Aigues-Mortes © Radio France - Julie Munch

Des chevaliers dans les rues d'Aigues-Mortes pendant la fête de la Saint-Louis © Radio France - Julie Munch

Les musiciens de la fête de la Saint-Louis en costume à Aigues-Mortes © Radio France - Julie Munch