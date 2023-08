PHOTOS : Aigues-Mortes vit au temps des chevaliers pour la fête de la Saint-Louis

Aigues-Mortes (Gard) vit au temps des chevaliers durant deux jours. La 35ème édition de la fête de la Saint-Louis a débuté ce samedi 26 août et s’achèvera dimanche. Des milliers de visiteurs se pressent dans l'ancien port du Royaume de France pour rendre hommage à son fondateur : le roi Louis IX, plus souvent appelé Saint-Louis.

Parmi les passionnés venus animer le week-end, la guilde de la grenouille , une association gardoise qui installe chaque année un campement d'époque. "On essaye d'être au plus proche de la réalité avec des armes forgées, on essaye de reproduire la vie des routiers en campagne" explique le capitaine. Leur camp est ouvert au public à partir de 10h jusqu'à 18h.

Un forgeron fabrique des bijoux et des armes à la fête de la Saint-Louis à Aigues-Mortes © Radio France - Adèle Chiron