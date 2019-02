PHOTOS - Ambiance estivale au Grau-du-Roi... Ou presque!

Le Grau-du-Roi, France

Il a fallu s'armer de patience dimanche 24 février pour trouver une table en terrasse dans l'un des restaurants du front de mer du Grau-du-Roi. Et pour cause, tous ou presque affichaient complet! Il y avait foule ce week-end pour profiter de la plage sous un soleil radieux. Le thermomètre affichait des températures au-dessus des 20°C. L'eau était beaucoup plus fraîche, 12°C, mais cela n'a pas empêché quelques courageux de faire un bain. Entre sieste sur le sable et châteaux de sable, ce n'était pas l'été... Mais en tout cas un premier avant-goût de la saison!

Cette famille a profité de cette belle journée pour un pique-nique sur la plage. © Radio France - Leïla Méchaouri

Les temps des châteaux de sable est venu ! © Radio France - Leïla Méchaouri

Encore quelques manteaux de sortie malgré le soleil. © Radio France - Leïla Méchaouri

Les jeux pour enfants pris d'assaut. © Radio France - Leîla Méchaouri

Les restaurants ont refusé du monde par manque et de place, et de stock ! © Radio France - Leïla Méchaouri

Beaucoup de monde sur le front de mer. © Radio France - Leïla Méchaouri