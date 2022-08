PHOTOS - Amiens : un atelier d'initiation à la BD au Musée de Picardie

D'abord, Dominique Zay présente son métier aux 8 filles et garçons inscrits à l'atelier du jour, ce mercredi 18 août. Lui écrit les histoires de ces bandes dessinés, fait un premier croquis, puis il laisse le dessinateur mettre en image son récit. Puis, pour un premier exercice, il emmène ses élèves d'un après-midi devant l'un des tableaux du Musée de Picardie, celui où une femme se trouve au chevet d'un homme alité. Après quelques explications et observations, tout ce petit monde revient dans la salle où se trouve l'atelier. C'est l'heure de dessiner.

D'abord Dominique Zay explique en quoi consiste son métier © Radio France - Florent Vautier

Quelques minutes d'observation devant l'un des tableaux du musée © Radio France - Florent Vautier

Dominique Zay, auteur notamment des enquêtes de Philippine Lomar, une bande dessinée policière à destination des ados, passe dans les rangs, distillant conseils et indications à ses peut-être futurs collègues : "Tu vois si la tête était là, les bras ici..." Constance, 12 ans, apprécie la présence de l'auteur : "Cela fait un an que je me suis remis à dessiner, ça fait plaisir de voir des auteurs qui font cela, c'est pas souvent." Il m'a donné des conseils sur la bulle, sur le titre, j'aime bien", poursuit Simon, 9 ans.

Au fur et à mesure les dessins s'affinent © Radio France - Florent Vautier

Le sens du détail chez certains © Radio France - Florent Vautier

Pour Dominique Zay, c'est l'occasion de transmettre son savoir, mais lui aussi d'apprendre : "Cela me permet de clarifier mon métier, ce qui n'est pas évident car je suis un peu dans mon coin, je fais un métier de sauvage. Donc c'est bien d'expliquait ce que je fais et pourquoi je le fais. Et puis cela me permet d'avoir un contact avec la jeune génération. Car en même temps qu'ils font leurs dessins, ils disent des choses sur eux, sur leur âge, leurs préoccupations..." Chacun repart à la fin de l'atelier avec le dessin réalisé pendant l'après-midi, mais peut-être aussi l'envie de devenir un jour eux aussi auteur de bandes dessinées.

Le prochain et dernier atelier avec l'autrice Anne-Claire Giraudet aura lieu le jeudi 25 août, au Musée de Picardie, de 14h30 à 16h30. Inscription obligatoire mais gratuite.