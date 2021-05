PHOTOS - Après des mois de silence dû au Covid-19, place à la musique avec le concert-test d'Indochine à Bercy

C'est une scène que l'on n'avait plus vue en France depuis des mois à cause du coronavirus : 5.000 spectateurs dansant et chantant dans une salle de concert. Elle a lieu ce samedi 29 mai à Bercy à l'occasion d'un concert-test du groupe Indochine. Il est destiné à mesurer la transmission ou non du virus lors d'un tel événement et à déterminer les conditions de la reprise des concerts debout.

Le DJ français Etienne de Crécy a fait la première partie, devant un public ravi d'être présent. "On revit", s'enthousiasment certains spectateurs.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Indochine a ensuite fait son entrée, pour le plus grand plaisir des fans.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A la sortie, Clémence est enthousiaste : "c'était extraordinaire, il y avait une énergie folle, on sentait que les artistes étaient émus de retrouver leur public. J'espère qu'on pourra revivre cette émotion rapidement".

Les résultats préliminaires de ce concert-test attendus fin juin

Plus de 20.000 personnes avaient candidaté pour assister à ce concert et 5.000 ont été tirées au sort. Un autre groupe de 2.500 volontaires a été constitué pour suivre le concert depuis leur domicile et ainsi permettre de comparer le taux éventuel de contamination au Covid-19.

Les participants à cette expérience se sont engagés à respecter le protocole scientifique de l'étude. Il s'agit notamment de réaliser un test antigénique maximum 72h avant le concert, de porter le masque, d'utiliser du gel hydroalcoolique, puis de réaliser un nouveau dépistage, PCR, sept jours après l'événement.

Un protocole sanitaire strict a été mis en place. © AFP - STEPHANE DE SAKUTIN

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L’hypothèse est qu’un test de dépistage négatif en amont du concert permet de limiter considérablement le risque de générer des foyers infectieux de transmission. "Notre hypothèse, c'est que le nombre de positifs sera proche dans les deux populations et donc la reprise des concerts sans distanciation pourrait être mise en place, avec un protocole de testing en amont et en ne laissant entrer que des gens testés négatifs, le temps que la vaccination soit suffisamment élevée", a détaillé Constance Delaugerre, virologue de l'hôpital parisien Saint-Louis, à la tête du projet. Les résultats préliminaires seront connus fin juin et les résultats définitifs durant l'été.