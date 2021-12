Entre 4 000 et 5 000 personnes se sont rendues à la station de ski de Gourette (Pyrénées-Atlantiques) ce dimanche pour ce premier jour de soleil depuis que la station a rouvert. Après 21 mois sans skier, ils étaient ravis de retrouver des sensations.

PHOTOS - Après la pluie, l'éclaircie et beaucoup de monde au ski, à Gourette, ce dimanche

21 mois qu'il n'y avait pas eu autant de monde à Gourette ! Pour ce premier jour de beau temps depuis que la station de ski de la vallée d'Ossau (Pyrénées-Atlantiques) a rouvert - le week-end des 4 et 5 décembre avant de refermer ce mercredi en raison des intempéries - entre 4 000 et 5 000 skieurs ont profité de la neige ce dimanche. Tellement, que les gendarmes étaient postés aux Eaux-Bonnes dès 7h30 le matin pour filtrer le nombre de véhicules qui montaient, en raison du manque de places de parking pour se garer à la station depuis que les parkings du Valentin ont fermé.

Beaucoup de monde ce dimanche à la station de ski de Gourette. © Radio France - Manon Claverie

70 % du domaine ouvert

Après être parvenus à trouver un endroit où se garer, au pied des pistes, les amateurs de glisse étaient ravis. "C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas !" affirme une aguerrie. "Cela fait du bien de retrouver des sensations, même si on sent que les muscles ont un peu perdu l'habitude", continue un autre. "C'est comme en plein mois de février, il y a de la neige à gogo, du soleil... c'est super !".

Après 21 mois sans ski, les amateurs sont aux anges. Copier

Premier jour de soleil au-dessus des pistes. © Radio France - Manon Claverie

Le directeur de la station, Jean-François Esquerre, également. "70 % du domaine est ouvert. Nous n'avons pas pu faire mieux en raison des intempéries. Mais _nous allons profiter de ces quatre prochains jours de beau temps pour fermer à nouveau et préparer le secteur d'altitude, afin qu'il ouvre vendredi prochain_, jour des vacances".

Les skieurs ont retrouvé leurs sensations. © Radio France - Manon Claverie

Côté saisonniers, les derniers CV arrivés ces jours-ci devraient permettre de compléter l'équipe. "On a eu des désistements en raison des nouvelles règles sanitaires, mais il y en a quand même une centaine". Les contrôles aléatoires des pass sanitaires à l'entrée des remontées mécaniques et des télésièges se passent bien et le port du masque est plutôt respecté. "Les gens ont compris que pour skier il y avait des règles" estime le directeur.