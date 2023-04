PHOTOS - Après trois ans d'absence, le retour du Carnaval d'Aix-en-Provence

Après trois ans d'absence à cause de la crise sanitaire, le Carnaval d'Aix-en-Provence était de retour ce dimanche. Plus de 500 participants et des centaines de spectateurs étaient présents pour en profiter.

L'un des chars du Carnaval d'Aix-en-Provence sur le départ. © Radio France - Juliette Pierron Le Carnaval d'Aix-en-Provence a fait son grand retour ce dimanche ! Après trois ans d'absence à cause de la crise sanitaire, les 500 participants ont défilé devant plusieurs centaines de spectateurs, sous une pluie de confettis. ⓘ Publicité Un ensemble de percussions ouvrait le défilé. Ils se préparent juste avant le top départ à 15h. © Radio France - Juliette Pierron Le défilé s'est déroulé dans l'après-midi sur l'avenue Max Juvénal à Aix-en-Provence. Un des chars du Carnaval. © Radio France - Juliette Pierron Difficile d'éviter les pluies de confettis durant le défilé. © Radio France - Juliette Pierron Cette année, le Carnaval a été placé sous la direction artistique de l'artiste plasticien Thierry Pierras.