PHOTOS - Au Parc de Sainte-Croix, les animaux ont mis leurs habits d'hiver pour les vacances de février

Rhodes, France

Des chemins calmes, un silence entrecoupé par les hurlements des loups et les cris des oiseaux. Des arbres sans feuilles qui permettent d'apercevoir un vaste panorama. Les renards polaires, les rennes, les loups ou encore les ours arborent leurs fourrures hivernales. Le parc de Sainte-Croix a revêtu son look d'hiver ! C'est la quatrième année que la direction a choisi d'ouvrir pendant les congés de février, jusqu'au 24.

L'hiver au parc de Sainte Croix de Rhodes © Radio France - Magali Fichter

Les animaux ont une adaptation incroyable à cette époque de l'année." - Clément Leroux, responsable de la communication

C'est l'occasion de voir que la nature est bien faite. Pour Clément Leroux, responsable de la communication, "les animaux ont une adaptation incroyable à cette époque de l'année. Ils emmagasinent beaucoup de graisse avant, en mangeant énormément, pour pouvoir affronter l'hiver (...) Ils sont aussi un peu moins actifs, puisqu'ils dépensent beaucoup d'énergie pour se réchauffer, mais on les voit quand même bien. Presque toutes les espèces sont visibles."

Les conditions sont particulièrement propices pour prendre des photos © Radio France - Magali Fichter

Les prédateurs, particulièrement communicatifs en hiver

L'hiver au parc de Sainte Croix de Rhodes © Radio France - Magali Fichter

Nicolas, le responsable des animations nature, est en train de nourrir les loups blancs, dont c'est la période de reproduction en ce moment : "Il y a beaucoup plus de communication entre eux, de conflits, ils s'affirment tous un petit peu plus", ce qui les rend particulièrement intéressants à observer. "On voit les queues et les oreilles qui bougent, ils jouent, ils se testent beaucoup". Une activité importante notamment chez les prédateurs, les loups, donc, et les lynx, dont vous aurez peut-être la chance d'entendre le feulement, ce qui est extrêmement rare.

"L'expédition sauvage" a désormais sa version hivernale

L'"expédition sauvage" en safari-train, version hiver © Radio France - Magali Fichter

Le parc inaugure une nouveauté cet hiver : le safari-train qui circule en été a désormais sa ballade hivernale, un peu plus d'une heure et quart avec des arrêts à l'intérieur des enclos, les commentaires de Nicolas, des contes et légendes, une petite pause dans le refuge des ours... On apprend, pêle-mêle, que les rennes femelles ont aussi des bois et que les mâles les perdent en hiver, que chaque lynx est unique grâce à ses tâches, ou encore que chez les loups, les chefs de meute ne sont pas les plus forts, mais ceux qui ont le plus de caractère... Un conseil en revanche, couvrez-vous bien, vous qui n'avez pas de fourrure hivernale !

Vous pourrez même apercevoir des cigognes "sédentaires" ! © Radio France - Magali Fichter

Le parc est ouvert de 10h à 17h. Les tarifs hivernaux s'élèvent à 19 euros pour les adultes, 14 euros pour les enfants de moins de 11 ans, et c'est gratuit pour les moins de trois ans. En plus, l'expédition en safari-train coûte cinq euros pour les adultes, 4 pour les enfants de moins de 11 ans et, là encore, c'est gratuit pour les moins de trois ans.