PHOTOS : avec les athlètes du Big Throw Down, la compétition internationale de CrossFit de Châteauroux

Châteauroux, capitale du CrossFit ces 7 et 8 septembre. La compétition internationale se tient sous le toit du gymnase de Belle Isle. Des centaines de compétiteurs sont venus, tous plus musclés les uns que les autres et ont rivalisé de force, d'adresse et de souplesse.