PHOTOS : Beau succès pour le marathon des Grands Crus entre Dijon et le Clos de Vougeot

Les vendanges sont terminées mais les vignes étaient tout de même bien animées ce dimanche 17 octobre entre Dijon et le Château du Clos de Vougeot. Plus de 1 500 courageux coureurs ont participé au Marathon des Grands Crus, un parcours à effectuer en courant ou en roller.

Il y a sans doute encore quelques crampes pour les participants au Marathon des Grands Crus qui faisait son grand retour après la crise sanitaire. Ciel bleu et soleil radieux accompagnaient les 1 500 coureurs courageux qui ont pris le départ de la course dès 8h du matin ce dimanche 17 octobre depuis la place Wilson à Dijon, pour rallier le Château du Clos de Vougeot en passant à travers les vignes parées de leurs couleurs d'automne. Paysage magique, et au final, un gros "smile" pour les participants, tous ravis par le parcours et l'organisation de la course.

La course en arrière de Serge

Serge a retrouvé le paysage de son enfance © Radio France - Christophe Tourné

Serge est venu spécialement de Reims pour participer à la course. Déjà pour le plaisir et se maintenir en forme, mais aussi pour redécouvrir le paysage de son enfance, car le coureur explique avoir été scolarisé à Brochon. "Une course qui m'a ramené 45 ans en arrière" s'amuse t'il à préciser.

Courir tant qu'on peut le faire !

Gérard vit dans les Bouches du Rhône et court encore le semi marathon à 73 ans © Radio France - Christophe Tourné

La course n'est pas une chose qui effraie Gérard, un jeune homme de 73 ans. C'est même son sport préféré qui lui permet de rester en forme. L'homme, originaire des Bouches du Rhône, fait ainsi partie d'un club de course et enchaîne les déplacements en France. Les montées et les descentes du parcours l'ont un peu surpris après le plat du départ, le froid matinal aussi. Mais Gérard est allé jusqu'au bout, même s'il avoue avoir un peu mal maîtrisé sa course. Mais son objectif, c'est de courir tant qu'il peut encore le faire.

Se surpasser, l'objectif de Maëlys

Maëlys est fière et heureuse. C'était sa première participation à la course. Son objectif, c'était de terminer le semi marathon en moins de deux heures. Pari réussi pour cette jeune femme dont la motivation première est de se surpasser.

Maelys, 25 ans, veut se dépasser © Radio France - Christophe Tourné

Une course qui permet de lier amitié

Laure et Slavéca ne se connaissaient pas encore il y a quelques heures. Pourtant, en croisant les deux femmes, on pourrait croire qu'elles sont amies de longue date. Elles expliquent pourtant s'être rencontrées à l'arrivée du semi marathon au terme d'une course qu'elles ont trouvé toutes les deux magiques par ses paysages et son organisation.

Laure et Slavéca ont fait connaissance quelques minutes avant la photo © Radio France - Christophe Tourné

En couple dans la vie et dans la course

De la complicité, on voici deux qui en ont à revendre. Patricia et Benoît vivent en couple dans la vie et c'est en couple aussi qu'ils participent à la course. Cela fait 4 ans qu'ils sont installés en Côte-d'Or. C'est leur premier marathon des Grands Crus, et le partage, va jusqu'à leurs impressions à l'arrivée. Ils ont les mêmes. Parcours un peu vallonné, paysage sublime et beau travail de l'organisation et des bénévoles.

Patricia et Benoît courent ensemble ! © Radio France - Christophe Tourné

Aurélie, du sourire et du fun !

C'est avec un sourire radieux qu'Aurélie est arrivée au terme de la course. Mais pour elle, c'est d'abord l'ambiance décontractée sur le semi marathon qu'elle recherchait. Elle a été comblée, tout comme par l'organisation et les paysages. La course, Aurélie l'a réalisée en tutu, clin d'œil à ses amies danseuses.

Aurélie a parcouru les 21 kilomètres en tutu © Radio France - Christophe Tourné

Un "Smile" pour un beau trio !

Oscar, Cécile et Loan ont décidé, eux, de participer au semi marathon à trois. Une équipe soudée jusqu'au bout puisqu'ils avaient aussi décidé d'arriver ensemble jusqu'à la ligne d'arrivée au Château du Clos de Vougeot. Ca a été dure entre le kilomètre 1 et le kilomètre 20, avant la délivrance de la fin de course. Mais les trois amis sont heureux, fiers et partant pour recommencer l'aventure. Leurs motivations ? Se dépasser pour Cécile, vérifier qu'on peut toujours faire mieux en avançant pour Loan et se prouver qu'on peut relever des défis dans la vie au quotidien pour Oscar.

Oscar, Cécile et Loan © Radio France - Christophe Tourné

Les impressions des coureurs

D'un avis unanime, le marathon des Grands Crus est une très belle course et très bien organisée, avec une mention spéciale pour les nombreux bénévoles tout au long du parcours.

Des coureurs proches de la ligne d'arrivée © Radio France - Christophe Tourné

Des motivations diverses et variées pour les coureurs

S'entretenir, se surpasser, s'amuser, se rassurer, quelles sont les motivations des participants au marathon des Grands crus ? Ils sont en effet parfois venus de loin, levés à 5h du matin un dimanche, prêts sur la ligne de départ à 8h à Dijon et arrivés 21 kms plus loin au Château du Clos de Vougeot, ou 42 kilomètres plus loin, après un retour place Wilson à Dijon, pour les marathoniens.

Un coureur à l'arrivée © Radio France - Christophe Tourné

Les stands à l'arrivée au Clos de Vougeot © Radio France - Christophe Tourné