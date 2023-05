PHOTOS - Belles voitures, poids-lourds et engins à moteur s'exposent en Dordogne

Les plus beaux engins à moteur sont en Dordogne ce weekend. Une gigantesque exposition de camions, de belles voitures et de motos est organisée tout le weekend au parc des expositions de Marsac-sur-L'Isle, c'est "le weekend mécanique". Plus de 500 véhicules se laissent photographier par les fans de moteurs.

Au menu, un simulateur de pilotage, des shows de drift, des expositions nocturnes et un bal vintage ce dimanche soir avec des danseurs des années folles.

Il y a également une belle voiture de collection à gagner à la tombola : une 205 GTI. Le nom du gagnant sera révélé lundi soir.

Une belle exposition de camions. © Radio France - JDB

Les plus beaux ressemblent à des œuvres d'art © Radio France - JDB

Une vieille Mustang © Radio France - JDB

La voiture la plus customisée. © Radio France - JDB

Démonstration de moto. © Radio France - JDB