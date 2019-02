PHOTOS - Bergerac devient capitale des passionnés d'auto moto

Bergerac

Jantes, pneus, moteurs, klaxons, voitures miniatures, casques ... il y en a à perte de vue ce week-end sur la plaine de Piquecailloux à Bergerac, pour la bourse auto moto. 250 exposants sont venus de toute la France pour vendre leurs perles rares, et en trouver d'autres.

En se baladant dans les allées de la bourse auto moto, on plonge dans une ambiance vintage. © Radio France - Noémie Philippot

L'ambiance est très vintage. Ici, tout relève de la collection ou presque. C'est ce qui attire les visiteurs, venus chiner sous le soleil par centaine. Certains viennent même de loin, comme Thyian, huit ans et demi. Avec ses parents, il a fait plus de 4 heures de route pour trouver ses trésors : "Des voitures miniatures, et quand je serai plus grand, peut-être des plus grosses!" dit-il avec des étoiles dans les yeux. Il rêve de devenir pilote, et la trouvaille qu'il chercher par dessus tout, c'est "une plaque Michelin pas chère !"

Thyian, huit et demi, rêve de devenir pilote et est déjà un collectionneur exigeant. © Radio France - Noémie Philippot

J'ai toujours été passionné par les klaxons !" Daniel, retraité s'est reconverti en vendeur spécialisé de klaxons en tout genre.

Il y a tellement d'objet, du minuscule à l'énorme, qu'il est difficile de savoir où donner de la tête, mais certains stands assez incroyables retiennent l'attention, comme celui de Daniel. Retraité, il est spécialisé dans les klaxons. Tous les sons, toutes les formes, toutes les époques ... il en expose 200 pour cette bourse : "J'ai toujours été passionné par les klaxons ! raconte-t-il. Au départ je vendais beaucoup de pièces de compétition parce que je faisais de la compétition automobile. Je vendais ce que j'avais en trop, au bout d'un moment, je n'en avais plus, mais sur mes étagères j'avais des tas de klaxons. Je les ai amené et ça a bien fonctionné !"

Daniel expose et vend 200 klaxons sur son stand de la bourse auto moto de Bergerac. © Radio France - Noémie Philippot

La bourse auto moto de Bergerac continue dimanche 24 février, de 9 heures à 18 heures. L'entrée est gratuite.