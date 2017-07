Photos | Big Flo et Oli en dédicace à Fenouillet

C'était la cohue hier après-midi à la boutique Cultura de Fenouillet : les deux stars toulousaines du rap Big Flo et Oli dédicaçaient leur nouveau disque, "La Vraie vie", actuellement numéro un des ventes. L'événement a attiré des centaines de fans.

7h de queue pour faire dédicacer un CD

Une queue d'une cinquantaine de mètres qui sort de la boutique Cultura, serpente jusqu'à la sortie et se poursuit à l'extérieur : l'image a de quoi surprendre, même un samedi après-midi. La raison de cette affluence : une séance de dédicace du duo de rappeurs toulousains Big Flo et Oli. Et pour être au tout début de la file, Sofiane et Maeva sont arrivés... à 8h et demi du matin ! "On s'est beaucoup ennuyé reconnait Sofiane, mais ça valait le coup".

Des centaines de fans ont fait la queue pendant des heures pour voir Big Flo et Oli © Radio France - Nolwenn Quioc

Certains fans ont attendu sous la pluie l'arrivée des deux rappeurs © Radio France - Nolwenn Quioc

Des signatures, des selfies et des vidéos

A 15h30, les deux rappeurs tant attendus arrivent enfin, et commencent la séance de dédicace. Ça va très vite, il faut signer des centaines de CD en quelques heures, mais Jean-Antoine et Jade ont eu ce qu'ils voulaient : des signatures sur 5 CD et une poche. Ils ont même réussi à tourner une petite vidéo avec les chanteurs, pour un ami absent.

"Ils sont adorables, vraiment trop gentils" - Jade, fan inconditionnelle de Big Flo et Oli

"Ils sont cools, super adorables, se réjouissent les deux fans. Que ce soit en dédicace ou sur scène, ils sont vraiment trop gentils. Si tu leur demandes une photo dans la rue, ils acceptent volontiers. Ils sont vraiment dans la vraie vie."

Une impression que confirme Sophia, une habituée des dédicaces avec Big Flo et Oli. "C'est un peu des retrouvailles parce que je les ai déjà vu plein plein de fois. A chaque fois ils se rappellent de moi, ils me demandent de mes nouvelles."

Pas plus de deux minutes par fan, souvent moins : le rythme est soutenu pour les rappeurs toulousains ! © Radio France - Nolwenn Quioc

Lucas, 10 ans, avait déjà croisé Big Flo et Oli par hasard, à l'aéroport d'Athènes. Cette dédicace, est l'occasion de les voir une nouvelle fois. Les rappeurs ne se rappellent pas tout de suite de l'anecdote, mais ils sourient en voyant la photo qu'ils avaient pris ensemble. "

Ah ouais, j'étais en mode vacances avec les lunettes et tout" commente Oli. Mais déception pour Lucas : il ne verra pas tout de suite les frangins rappeurs en grand concert à Toulouse. "On est en train de prévoir ça, répond Big Flo, mais beaucoup de gens nous demandent". Il faudra donc attendre encore un peu !