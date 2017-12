PHOTOS - Bordeaux a rendu hommage à Johnny Hallyday ce dimanche

Devant la patinoire Meriadeck, où Johnny s'était produit pour la dernière fois en 2015, ils étaient environ 150 à avoir bravé le froid et la pluie pour venir rendre un dernier hommage qu chanteur, qui s'est éteint mercredi.

Des Harley Davidson, des enceintes diffusant les tubes, mais aussi les chansons moins connues, et de l'émotion. L'hommage de Bordeaux à Johnny Hallyday, ce dimanche matin, a certes été moins impressionnant que celui de Paris, samedi. Mais il a offert l'occasion aux fans n'ayant pas pu se rendre sur les Champs-Elysées de rendre un dernier hommage à leur idole. Et il touchera aussi la famille Hallyday, puisque deux livres d'or étaient mis à disposition des fans. Ils seront récupérés par Bernard Montiel et transmis ensuite à Laetitia Hallyday, la veuve du chanteur.

Les fans très émus en chantant Quelque chose de Tenessee. © Radio France - Thomas Coignac

Les fans ont installé des bougies sur un autel improvisé. © Radio France - Thomas Coignac

Les Harley Davidson étaient de sortie. © Radio France - Thomas Coignac

Un autel a été dressé à la mémoire de Johnny © Radio France - Thomas Coignac

Les fans ont déposé quelques fleurs. © Radio France

Ils ont essayé de retenir Johnny © Radio France - Thomas Coignac

Les livres d'or seront transmis à Laetita Hallyday © Radio France - Thomas Coignac

Plusieurs générations étaient réunies © Radio France - Thomas Coignac