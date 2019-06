PHOTOS - Brest : l'Hermione s'apprête à larguer les amarres

Brest, France

Levez l'ancre, larguez les amarres et hissez la grande voile ! Trois jours après son arrivée dans le port de Brest en provenance de Rouen, l'Hermione va quitter la rade de Brest cet après-midi. La frégate va prendre la direction du sud, pour l'île d'Aix, où elle devrait arriver après quatre jours de navigation. Elle regagnera ensuite Rochefort, son port d'attache.

L'hermione va reprendre la mer après une escale de quatre jours © Radio France - Nolwenn Quioc

Où voir passer l'Hermione ?

Le mieux pour voir l'Hermione, si vous n'en avez pas encore eu l'occasion, c'est de vous trouver une place entre Brest et le goulet. Comme toujours, la pointe du petit Minou, lieu stratégique car un des plus étroits de la rade, devrait être pris d'assaut par les amateurs de vieux gréements et de belles photos. Il est aussi possible de se positionner de l'autre côté, sur la pointe des Espagnols à Crozon.

Les places pour visiter l'Hermione sont parties comme des petits pains © Radio France - Nolwenn Quioc

Ensuite, L'Hermione longera les côtes bretonnes vers le Sud, mais pas sûr que l'on puisse l'apercevoir depuis le rivage. "Ça dépendra des conditions météo" précise Typhaine Gautier, responsable des relations entre le bord et la terre. Pourra-t-on la voir voguer au raz de Sein ? "Oui, sans doute" avance Typhaine Gautier. "Mais ensuite le plus simple c'est de nous suivre sur Marine Traffic, un site qui permet de repérer les bateaux, pour savoir où nous sommes".

Direction le Sud-Est ! © Radio France - Nolwenn Quioc

3 600 visiteurs en quatre jours

Depuis lundi, l'Hermione était accostée quai Malbert, dans le port de Brest. Près de 3 600 visiteurs ont pu monter à bord. Il reste encore une poignée de places pour visiter la frégate ce jeudi matin, mais elles devraient partir très vite.