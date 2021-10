PHOTOS - C'est la saison des cèpes en Lozère

Des voitures garées le long des routes, des cueilleurs par dizaines tête baissée dans les bois. La saison des cèpes est bel et bien lancée en Lozère. Tenue de chasseurs et bâtons de marche, Jean-Claude, 80 ans, débute sa petite cueillette du jour. L'octogénaire s'engouffre dans les bois : "il n'y a pas grand chose, mais quand même quelques cèpes. Il n'y a rien de transcendant. Il n'y a pas de pousse actuellement. C'est trop humide et il n'y a pas assez de soleil". Les cèpes, ça se mérite, même si, pour Jean-Claude, l'essentiel est ailleurs : "on se retrouve un peu, on se reconnecte avec la nature".

Jean-Claude, 80 ans, débute sa petite cueillette du jour. © Radio France - said makhloufi

Le cèpe est le roi des champignons et en ce moment, il pointe le bout de son chapeau en Lozère. © Radio France - said makhloufi

Le long de la route qui mène au lac de Charpal, on trouve des dizaines de voitures garées sur le bas-côté © Radio France - said makhloufi