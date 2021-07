PHOTOS - C'est parti pour les fêtes votives de Gallician, malgré la crise sanitaire

A Vauvert (Gard), les fêtes votives ont bien l'intention de passer l'été, malgré la crise sanitaire. A Gallician, la première journée ce mercredi était celle des enfants. Vont suivre quatre jours encore de traditions maintenues, en s'adaptant à la pandémie de covid-19. "On est content que ça ait lieu, de retrouver les gens qu'on n'a pas vus depuis un certain temps, et ça fait plaisir de retrouver nos traditions", confient les premiers spectateurs de l'abrivado de ce premier jour, en fin de matinée. "Les petits sont allés au pré, ils ont visité la manade, on s'est retrouvé enfin".

Reportage FB Gard Lozère à Gallician Copier

Les touristes aussi sont venus, en nombre. "Le pass sanitaire c'est contraignant, et nous on n'est pas là pour faire la police, explique ensuite Thierry Félix, ancien raseteur devenu manadier, et à la tête du "Café du centre" à Gallician. On fait tout notre possible. J'ai loué plus de 150 mange-debout, plus de 500 chaises. Les gens viennent se servir au comptoir. Le but, c'est qu'ils ne restent pas agglutinés."

"Il y a de plus en plus de cas (Covid). J'ai peur qu'avec les nouvelles restrictions mises en place dans les Pyrénées-Orientales et l'Hérault, on en arrive là nous aussi.. et que ça bloque les fêtes votives", Thierry Félix, ancien raseteur devenu manadier, et à la tête du "Café du centre" à Gallician

Thierry Félix, ancien raseteur devenu manadier, et à la tête du "Café du centre" à Gallician Copier

Fêtes votives de Gallician, près de Vauvert (Gard) © Radio France - Aude Lambert