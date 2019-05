PHOTOS - C'est parti pour les Floralies de Saint-Jean-de-Côle !

Saint-Jean-de-Côle, France

Des fleurs partout ! La 38ème édition des Floralies de Saint-Jean-de-Côle a débuté ce samedi matin. Malgré les averses de pluie, la centaine d'exposants et les visiteurs étaient déjà au rendez-vous dans la matinée.

C’est parti pour les Floralies de Saint-Jean-de-Cole ! C’est tout le week-end 🌹🌸🌷💐 #Perigordpic.twitter.com/nckV9Z0GtT — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) May 11, 2019

C'est une tradition désormais immanquable pour les amoureux des fleurs, comme pour les exposants : "C'est un moment très important pour notre activité", explique Patrick, pépiniériste présent chaque année depuis onze ans.

La fête se déroule de 9 h à 19 h, ce samedi et ce dimanche. Le village de 360 habitants du nord du département est comme chaque année décoré pour l'occasion.

C'est parti pour les Floralies de Saint-Jean-de-Côle ! © Radio France - Simon Soubieux

Avis aux Marguerite, Rose, Angélique ou encore aux Garance : l'entrée est gratuite pour les femmes qui portent un nom de fleur. Elle l'est aussi pour les enfants de moins de quatorze ans et les pour les habitants du village. Elle est de quatre euros pour les adultes, et de deux euros pour les groupes de dix personnes ou plus.