PHOTOS - "C'est une course mythique" : à Sare, des participants motivés pour le cross des contrebandiers

C'était la 60è édition du cross, ce dimanche, des contrebandiers et la pluie n'a découragé personne, pas même cette grosse averse qui a rincé le village de Sare vers 17h30. Des centaines de participants et de badauds étaient présents dans le village pour assister aux festivités (concert, jeux pour enfants, Balade en pottok) et bien sûr le traditionnel cross. Les villages suivants étaient présents : de Ainhoa, Ascain, Saint-Etienne-de-Baïgorry, Espelette, Saint-Jean-Pied-de-Port, Hendaye, Sare, Saint-Pée-sur-Nivelle et Urrugne pour le Pays Basque Nord ; et Bera, Elizondo, Etxalar, Hondarribia, Irun, Lesaka, Urdax, Luzaide et Zugarramurdi pour Hegoalde.

"On part dans le dur et on finit en enfer !"

"Une course tellement difficile, on part dans le dur et on finit en enfer", ironise Claude qui court pour Saint-Jean-Pied-de-Port "qui met fait confiance depuis des années" et qu'il est fier de représenter. Cette amour du village se ressent bien parmi les participants qui voient dans ce cross une "course mythique", comme Daniel qui représente le même village. Iban, lui, est sur la ligne de départ de ce cross pour la première fois "et ce n'était pas prévu car j'avais autre chose de prévu ce dimanche. Mais on m'a appelé et on ne refuse pas le cross des contrebandiers".

35 coureurs recensés chez les adultes et le premier termine la course à 40'53, il s'agit de Joseba Larralde qui représente Bera. Parmi les participants, quatre femmes étaient présentes pour représenter Lesaka, Zugarramurdi (deux coureuses), Ascain. L'une d'elle, Amaïa, reconnaît sa "fierté d'y participer à [ma] première course. Je suis très contente d'y participer car j'en avais beaucoup entendu parler". La première femme dans le classement est Ainhoa Etxegarai Elgorriaga pour Lesaka et termine 24è avec un temps très honorable de 52'15.

La journée avait pourtant commencé sous un beau soleil à Sare... © Radio France - Yvan Plantey

Une averse a douché tous les participants et spectateurs vers 17h30 durant quelques minutes. © Radio France - Yvan Plantey

La course est en majorité composée d'hommes même si quatre femmes étaient présentes pour cette 60è édition. © Radio France - Yvan Plantey