Lac Blanc, Orbey, France

Ce mardi, c'était la journée la plus chaude de la semaine. En Alsace, à Colmar, les températures ont frôlé les 35 degrés. Les vacanciers sont allés trouver des températures plus clémentes en montagne, dans les Vosges.

Beaucoup de monde au Lac Blanc

A plus de 1.000 mètres d'altitude, la température baissent de 6 à 7 degrés. C'est beaucoup mieux, pour faire des activités en famille. Le sentier pieds nus du Lac Blanc n'a pas désemplit pendant ces fortes chaleurs. Les responsables ont enregistré plus de 300 entrées par jour, alors qu'en temps normal, c'est plutôt entre 200 et 250.

Beaucoup de vacanciers ont donc profité de la fraîcheur de la forêt, pour parcourir le chemin de 1 kilomètre 200.

Une famille de Mayenne sur le sentier pieds nus © Radio France - Guillaume Chhum

Sous la fraîcheur du sentier © Radio France - Guillaume Chhum

La canicule a fait monter les gens en altitude. Ils ont eu envie de fraîcheur. Le sentier est à l'ombre, en pleine forêt, avec des endroits les pieds dans l'eau," Jean-Marc Duportail, le propriétaire du sentier pieds nus

Ce mercredi, cet épisode de canicule va s'éloigner de l'Alsace, pour laisser la place aux orages.

Une balade qui se termine sous l'eau © Radio France - Guillaume Chhum