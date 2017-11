PHOTOS- Le nouveau multiplexe de Nîmes ouvre ce mercredi derrière la gare.

Aprés 3 ans d'études et 2 ans de travaux, le multiplexe du centre ville de Nîmes ouvre ce mercredi. 10 salles sur deux niveaux, dont deux très grandes de 300 et 400 places. Un nouvel équipement qui devrait à terme dynamiser le quartier du Triangle de la gare.

7000 m2, 28 mètres de haut. Impossible de manquer ce nouveau multiplexe construit en triangle entre la gare et l'avenue général Leclerc.

Le chantier mené par l'architecte Sixtine De Poix n'a pas toujours été une sinécure.

" On se trouve au bout d'une ZAC, un bâtiment complexe qui doit laisser passer l'eau en cas de crue dans la ville et sur un tapis de béton de 20 mètres de hauteur. En dessous, une piscine qui recueille les eaux de la ville "

Sixtine De Poix, l'architecte du cinéma Copier

Sixtine De Poix, l'architecte du cinéma © Radio France - Sylvie Duchesne

Deux entrées sont prévues pour accéder au multiplexe : la première par la gare, la seconde par l'Avenue Général Leclerc. Dans le grand hall traversant, la billetterie et l'espace confiseries. On peut aussi acheter son billet grâce à 7 automates. Pour accéder aux salles, des escalators et des ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite.

Des escalators pour accéder aux diffèrentes salles © Radio France - Sylvie Duchesne

10 salles, 1680 places

A chaque niveau, de vastes espaces et une vue imprenable sur Nîmes. Les couleurs qui dominent sont le rouge et le gris, le noir dans les salles. Plus efficace parait-il pour se concentrer sur ce qui se passe sur l'écran.

Visite du cinéma Copier

10 salles au total, dont deux très grandes de 300 et 400 places, cette dernière étant aménagée pour pouvoir également accueillir des concerts. Toutes les deux sont équipées du son Dolby Atmos. C'est unique dans le Gard. Une salle est également dédiée au jeune public avec une trentaine de poufs pour s'y vautrer confortablement. Un espace spécialement dédié est également prévu pour les enfants qui voudraient par exemple fêter leur anniversaire au cinéma. Ils seront pris en charge après le film par une animatrice.

Partout, y compris dans les toilettes, des références au cinéma avec des citations tirés des grands classiques.

Même dans les toilettes, des références au cinéma © Radio France - Sylvie Duchesne

Ça me plait beaucoup de citer des films, des auteurs et on va retrouver partout des citations. J'aime beaucoup celle des Bronzés font du ski : "il ne faut pas tout miser sur le physique, surtout toi, Jean Claude !"

Les Bronzés, une référence pour moi ! Copier

Les premières projections sont prévues ce mercredi à partir de 11h avec 4 nouveaux films dont le dernier Disney, une dizaine de films sortis depuis plusieurs semaines. Le multiplexe qui devait ouvrir au départ sous le nom de Cap'Cinéma sera finalement géré par CGR. Le géant de la distribution a en effet racheté les 22 Cap'Cinéma, dont celui de Nîmes.