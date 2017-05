PHOTOS - Ce qu'il ne fallait pas manquer au meeting aérien de la BA 106

Pour ses 80 ans, la base aérienne 106 de Mérignac s'est ouverte au grand public dimanche 14 mai. Des démonstrations de Rafale, du Mirage 2000 et des show aériens de la Patrouille de France et des participants ébahis.

Sur le tarmac, parents et enfants se pressaient dimanche pour admirer les engins du ciel. Près de 40 000 personnes étaient là pour le meeting aérien de Mérignac. Le Rafale, le Mirage 2000 mais aussi de vieux avions de la Royal Air Force étaient exposés pour l'occasion. Devant les véhicules, les files d'attente étaient longues mais les participants sont restés patients car tous voulaient avoir la chance de monter dans le cockpit.

De longues files d''attente avant de pouvoir monter dans l'avion. © Radio France - Chloé Gandolfo

Entre deux visites d'avions les participants se sont regroupés sur le tarmac pour assister aux show aériens : des hélicoptères Caracal, des figures de haute voltige et la traditionnelle Patrouille de France avec ses fumigènes bleu, blanc et rouge. Les spectateurs en ont pris plein les yeux. Des familles sont venus passé la journée entière sur la base, armés de leurs casquettes et leurs casse-croûtes.

Gilles est venu avec sa fille et le fils d'une amie. © Radio France - Chloé Gandolfo

Et le point d'orgue de la journée c'était le spectacle aérien de la Patrouille de France dans le ciel de Mérignac. Les avions ont dessiné un coeur avec les fumigènes colorés en hommage aux milliers de soldats de l'armée française mobilisés dans le monde en opération extérieure.