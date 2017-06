PHOTOS : Céline Dion en concert à Bordeaux

Les photos du premier concert en France de la tournée 2017 de Céline Dion au stade Matmut Atlantique de Bordeaux devant plus de 30 000 spectateurs.

Double événement en ce 29 juin à Bordeaux avec le premier concert donné au Matmut Atlantique à l'occasion du premier concert de la tournée française de Céline Dion.

Malgré la pluie et une mise en place un peu compliquée de toute l'organisation de ce premier concert au Matmut Atlantique de Bordeaux, Céline Dion a pu y présenter son show 2017 en ouverture de sa tournée en France. De ses derniers titres à ses grands standards, les spectateurs ont été comblé pendant plus de 2 heures de spectacle.

Une version assez hot du "ballet" façon Madonna dans les costumes, une grande émotion communicative pour "s'il suffisait d'aimer", un stade éclairé par les lumières des smartphones lors de l'interprétation de "my heart will gon on" ou une version guitare voix pour "que tu m'aimes encore" qui conclura ce concert. Différentes ambiances avec une grande communion entre la star québécoise et son public même lorsque Céline Dion a interprété des chansons hors de son répertoire comme "Black and White" de Mickaël Jackson ou "Show must gon on" des Queen.

Cette tournée dont France Bleu est la radio partenaire se poursuit à Lille les 1 et 2 juin avant Paris, Lyon, Nice et Marseille.