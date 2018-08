Mouzeil, France

Ils l'appellent la "Formule 1 agricole". Hier après midi Mouzeil en Loire Atlantique recevait le championnat de France de Tracteur Pulling. En compétition, 30 tracteurs qui présentent de nombreuses différences comparés à ceux que l'on voit dans nos champs.

Leur noms : Redoutable, Flash Power ou encore Nirvana. Leur poids ? 600 kilogrammes pour la plus petite catégorie, la "Garden" et plus de quatre tonnes plus les plus gros.

Le tracteur pèse 2,5 tonnes. © Radio France -

Tous ont un point commun : leur moteur a été modifié pour devenir surpuissant. Le Flash Power (ci-dessus) possède un vieux moteur d'avion Rolls-Royce.

Le but de la compétition : tirer sur 100 mètres une remorque avec un poids allant de 30 à 50 tonnes.