PHOTOS - Charade Classic : des cabriolets d'exception sur le circuit

Les cheveux au vent et des moteurs rutilants : les cabriolets ont fait leur show pour le quatrième rendez-vous de la saison de Charade Classic. Plus de 600 voitures présentées au public. L'occasion de faire trois tours de circuit pour ceux qui voulaient montrer leurs bolides.

Alfa Roméo, BMW, Audi, Ferrari, Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Porsche et bien d'autres, toutes les marques et modèles ont fait leur show sur le circuit de Charade dimanche. Au programme de ce quatrième volet de la saison du Charade Classic : les cabriolets. De 1925 à nos jours, les curieux se pressent autour des plus beaux spécimens.

Comme pour la Peugeot 403 cabriolet de Stéphane : "Elle est ivoire et avec le cuir rouge restauré. Elle est sortie d'usine en décembre 1959 et immatriculée pour la première fois en juillet 1960. Parce qu'à l'époque, elles ne se vendaient pas comme des petits pains. Une berline coûtait dans les 700.000 francs et la cabriolet coûtait plus d'1 million" explique l'heureux propriétaire. Il vient pour la première fois à Charade alors qu'il habite à quelques kilomètres : "C'était l'occasion. Et puis, elle a un hard-top, c'est le toit qui est en dur, en plastique. Il en existe seulement 57 dans le monde sur 2.050 403 cabriolets de fabriquées."

Stéphane au volant de sa 403 cabriolet - Fany Boucaud

C'est une voiture d'exception que l'on aime faire découvrir" Stéphane, propriétaire d'une 403 cabriolet

Un circuit pour tous

Plus loin sur le circuit, une voiture en conduite accompagnée. Thierry a prêté sa voiture de 1984 : "C'est une Golf 1, cabriolet. J'en est une autre à la maison. C'est la première fois pour nous aussi et pourtant on habite à côté. On voulait participer aux trois tours de circuit. Et puis j'ai prêté le volant à mon fils, ça va être sympa!" Son fils, Alan, 15 ans est ravi : "J'adore les vieilles voitures. On a plus de sensations qu'une voiture moderne, déjà rien qu'avec le volant, pas de direction assistée. C'est vraiment génial!"

Thierry qui a laissé la place à son fils Alan pour conduire sa Golf 1 cabriolet - Fany Boucaud

C'est une indémodable, je suis amoureux des Golf" Thierry

Une histoire de famille

Les voitures, une passion bien souvent familiale. Dans la Citroën Visa d'Emmanuel, sa femme, son beau-père et son père : "C'est parce que mon père travaillait dans l'automobile, il m'a transmis la passion." François, déjà prêt pour la parade, assis côté passager, ceinture bouclée : "C'est ma vie les voitures, j'ai commencé chez Simca. Puis Citroën, Peugeot, Renault donc je connais bien les voitures. Et celle-ci, elle est rare. C'est un modèle qui est sorti pendant 4 ans chez Citroën et il y en a eu 2.600 de produites."

Emmanuel et sa famille posant avec sa Citroën Visa - Fany Boucaud

Le cabriolet : la voiture de l'été et des vacances

Bien d'autres cabriolets ont fait le plaisir de tous sur le circuit : "C'est vraiment une voiture qui sent bon les vacances. Le soleil, les cheveux dans le vent. La liberté!" s'exclament certains autour de la piste. "Moi j'aime bien les Ferrari, elles sont vraiment belles" admire Maelys, 11 ans "j'ai pas l'habitude d'en voir alors je suis contente."

404 cabriolet et une Cadillac DeVille sur le circuit de Charade - Fany Boucaud

Chevrolet Corvette (en haut) et une Ford Roadster cabriolet - Fany Boucaud