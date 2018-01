Dijon, France

Ça y'est, le marché de Noël de Dijon touche à sa fin. Alors faites votre dernier tour de grande roue et achetez vos derniers churros puisque ce dimanche soir à 20 heures, les commerçants remballent leurs chalets jusqu'à...Noël prochain.

Des Dijonnais conquis

Les Dijonnais étaient au rendez-vous pour cette édition 2017 et ont d'ailleurs beaucoup apprécié ce marché de Noël. "Je confirme que c'était beaucoup plus naturel comme marché et beaucoup plus sympa que le marché de Noël parisien", explique Patrick, tout droit venu de la capitale. La patinoire a eu beaucoup de succès : "en plus elle est plus grande cette année, et c'est pas cher, un euro, c'est bien !", s'exclame Corinne, venue avec sa petite fille Inès.

La patinoire éphémère place de la République à Dijon. © Radio France - Stéphanie Perenon

Un bilan en demie teinte pour les commerçants

Côté commerçants, même si les clients sont venus malgré le mauvais temps, c'est un bilan plutôt en demie teinte : "on a eu énormément de difficultés parce que le temps ne s'y prêtait pas donc ça n'a pas été super bon", explique Angélique, la responsable de la grande roue. "Le temps était contre nous donc ça a été plus dur, on est entre 25 et 30 % de baisse", note James Gonet, qui tient un chalet où l'on vend des churros juste en face de la grande roue.

James Gonet, vendeur de churros en face de la grande roue. © Radio France - Stéphanie Perenon

Brian Joubert en "guest star" sur la patinoire éphémère du marché de Noël de Dijon

Mais les commerçants comptent surtout sur la venue de Brian Joubert, le champion du monde patinage artistique qui sera présent sur la patinoire éphémère de la place de la République ce dimanche après-midi de 14 à 19 heures pour des prestations et des dédicaces.