PHOTOS - Clap de fin pour le tournage de "L'Astronaute" à Limoges et à Condat-sur-Vienne

Dans le silence le plus complet, un film s'est tourné durant les mois de janvier et de février en Haute-Vienne. "L'Astronaute" met en scène avec Matthieu Kassovitz et Hippolyte Girardot dans divers décors à Condat-sur-Vienne et à Limoges.

Malgré la crise sanitaire, les tournages de films continuent, alors même que la ministre de la Culture Roselyne Bachelot ne peut s'engager sur une réouverture des cinémas. Ce fut le cas du 13 janvier au 18 février en Haute-Vienne pour le film "L'Astronaute".

Condat-sur-Vienne et Limoges comme théâtre

Le film a été écrit par le réalisateur Nicolas Giraud et le scénariste Stéphane Cabel et produit par la société Nord-Ouest Films. Il raconte l'histoire de Jim, ingénieur en aéronautique chez Ariane Espace, qui se consacre à un projet fou : construire sa propre fusée et accomplir le premier vol spatial habité en amateur. "Mais pour réaliser son rêve, il doit apprendre à le partager" souligne le pitch.

Le tournage a eu comme décor plusieurs lieux et espaces du Limousin - © Nord-Ouest Films

Au casting de ce film tourné en Limousin, on retrouve Matthieu Kassovitz, Hélène Vincent (connu pour son rôle de Mme Le Quesnoy dans La vie est un long fleuve tranquille), Bruno Lochet et Hippolyte Girardot. Et les Haut-Viennois auront peut-être la chance de reconnaître certains espaces et lieux de Limoges et de Condat-sur-Vienne, où ont été tournées des dizaines de scène du film.

Ce long-métrage, au budget inconnu pour le moment, a reçu une subvention de la région Nouvelle-Aquitaine de l'ordre de 200 000 euros. Une date de sortie n'est pas encore connue pour le moment.