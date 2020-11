PHOTOS - Même sans marché, Colmar a lancé ses illuminations de Noël

Malgré le confinement, il y avait un peu de monde ce vendredi 20 novembre, dans les rues de Colmar, pour le lancement des illuminations. La cité de Batholdi s'est habillée aux couleurs des fêtes dès 18 heures.

Au total, ce sont une vingtaine de bâtiments qui sont illuminés dès la tombée de la nuit et mis en valeur, grâce aux jeux de lumières et des projections en vidéo-mapping. Il y a le musée Unterlinden, la place de la mairie, la collégiale, la place Rapp etc.

Tout le centre-ville de Colmar aux couleurs des fêtes

Malgré l'annulation des marchés de Noël, à cause de l'épidémie de Covid-19, ces illuminations sont très appréciées par les habitants, en cette période morose.

La ville a mis le paquet dans les décorations : c'est aussi 25 kilomètres de guirlandes "lucioles", 90 projecteurs, 800 boules brillantes dans les arbres, 190 traversées de rue au centre-ville, 140 boules lumineuses 225 bacs sont disposés et décorés.

La calendrier de l'avent sur la façade © Radio France - Guillaume Chhum

La place de la mairie illuminée © Radio France - Guillaume Chhum

à lire aussi Coronavirus : le marché de Noël de Colmar est annulé

Il y a aussi 600 structures de sapins, 25.000 boules de noël, 630 sapins verts, 66 sapins blancs, 481 bouleaux blancs , 1.500 arbustes décoratifs.

Les guirlandes de la place des Dominicains © Radio France - Guillaume Chhum

La maison du pélerin est aussi illuminée © Radio France - Guillaume Chhum

Les illuminations ont lieu à Colmar, jusqu'au 3 janvier 2021.