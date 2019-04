PHOTOS - Colmar : dernière ligne droite pour profiter des marchés de Pâques et de Printemps

Par Guillaume Chhum, France Bleu Alsace et France Bleu Elsass

C'est un rendez-vous incontournable, après la sortie de l'hiver à Colmar : les marchés de Pâques et de Printemps. 70 chalets se sont installés sur la place des Dominicains et à l'ancienne Douane. C'est ouvert jusqu'à lundi soir. Il y a des gourmandises, des objets déco et des animaux de la ferme.