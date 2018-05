C'est une tradition en Alsace : la saison des géraniums est lancée. A Colmar, toute cette matinée du 8 mai, une vente de géraniums était organisée sur le parking du Parc Expo. 10.000 géraniums ont été vendus par trois horticulteurs. Objectif : fleurir les balcons et jardins pendant les beaux jours.

Ils sont l'emblème de l'Alsace, avec les maisons à colombages : la saison des géraniums est lancée avec l'arrivée des beaux jours. Une vente a eu lieu toute la matinée de ce mercredi 8 mai, sur le parking du Parc Expo de Colmar.

Les géraniums emblème de l'Alsace

10.000 géraniums et plantes de saison ont été vendus par trois horticulteurs de la région. La foule s'est précipitée. Objectif : fleurir les balcons et jardins alsaciens pendant la belle saison. Pour l'entretien, c'est Michel, jardinier aux espaces verts de la ville de Colmar qui donne des conseils : " C'est tout simple. Il faut bon arrosage, un petit peu d'entretien , mettez de l'amour sur la plante et fertilisez régulièrement."

Les conseils de bon entretien des géraniums avec Michel, jardinier aux espaces verts de Colmar Copier

Bernard et Raymonde passionés de géraniums © Radio France - Guillaume Chhum

La ville propose des rempotages gratuits © Radio France - Guillaume Chhum

Les géraniums, une passion pour Lionel, Annick, Bernard et Raymonde Copier

Beaucoup de monde pour ce marché aux géraniums

La foule était présente pour ce marché aux géraniums. Une plante qui annonce les beaux jours et qui s'invite sur les balcons et dans les jardins en Alsace, entre avril/mai jusqu'aux premières gelées.

J'ai une maison à colombages roses et de beaux géraniums rouges qui claquent. C'est bien pour perpétuer la tradition," Annick, passionnée de géraniums

Les agents des espaces verts de Colmar ont aussi proposé du rempotage gratuit pour les géraniums et plante. 3 500 rempotages ont été effectués par les agents de la ville.

Gros succès pour les géraniums © Radio France - Guillaume Chhum

Les géraniums sont chargés dans la remorque © Radio France - Guillaume Chhum