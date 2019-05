PHOTOS - Colmar : toujours autant de succès pour la 38e Foire Eco-Bio d'Alsace

Jusqu'au dimanche 2 juin, se tient à Colmar, la 38e édition de la Foire éco-bio. Un rendez-vous de la promotion de la pratique bio et de la préservation de l'environnement qui a toujours autant de succès. On attend près de 50.000 visiteurs au Parc des expositions.

Colmar, France

La foire éco-bio d'Alsace se tient jusqu'à dimanche soir, au Parc Expo de Colmar. 480 exposants vous attendent. Au menu : dégustations de vins, de pains, de produits bio mais aussi des débats, des conférences. du théâtre.

Les thèmes principaux sont le mieux consommer, lutte contre le nucléaire, la préservation de l'environnement. Le thème retenu cette année, c'est la diversité sous toutes ses formes : diversité culturelle, biologique, alimentaire ou encore économique.

C'est LE rendez-vous des alternatives écologiques aiment rappeler les organisateurs.

Le bio a le vent en poupe

Dès le départ en 1982, ce sont une poignée de vignerons et d'agriculteurs bio qui avaient lancé ce rassemblement, qui à l'époque s'appelait la foire européenne du pain-vin et fromage Eco-Biologique; Elle se tenait à Rouffach. L'idée c'était la promotion du bio et rassembler les producteurs en Alsace et faire connaitre les produits au grand public.

L'idée de base, c'était que les associations de protection de la nature, les agriculteurs et le public se retrouvent autour du bio et de la lutte anti-nucléaire," Jean-Pierre Frick, un des pionniers de la Foire éco-bio

Jean-Pierre Frick (au milieu) la lancé la foire éco-bio en 1982 © Radio France - Guillaume Chhum

Du fromage bio est à déguster © Radio France - Guillaume Chhum

38 ans après, le pari est réussi car le bio a le vent en poupe. Les agriculteurs bio sont plus nombreux. Ils sont passés en Alsace, d'une cinquantaine en 88 à plus de 700 actuellement.

Tout connaitre sur le bio pendant 4 jours

Pendant la foire éco-bio, vous pouvez connaitre le bio sur le bout des doigts. Vous pouvez faire de nombreuses dégustations de vins, fromages, légumes, fruits bio. Il y a aussi des initiations au bio. Vous pouvez par exemple avoir des initiations sur la fabrication d'une éolienne.

Une foire éco-bio où les convictions s'affichent © Radio France - Guillaume Chhum

Les fruits et légumes bio © Radio France - Guillaume Chhum

Il y a aussi une partie plus militante avec des conférences sur la responsabilité humaine du management, la démocratie participative, ou encore la préservation des abeilles.

Le prix d'entrée est de 7 euros (réduit à 5 euros pour les cyclistes et les usagers des transports en commun). C'est gratuit pour les enfants, jusqu'à 14 ans.