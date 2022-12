PHOTOS - Coup d'envoi de la saison de ski à la Pierre-Saint-Martin

Soleil,ciel bleu et neige fraîche : les conditions étaient réunies pour une belle journée de ski ce dimanche.

Ça y est, la saison de ski est lancée en Béarn ! La Pierre-Saint-Martin a donné le coup d'envoi en ouvrant son domaine skiable dès ce week-end. En Bigorre, Piau Engaly, Cauterets et Luz Ardiden aussi ouvraient leurs portes. De quoi ravir les premiers skieurs venus profiter des pistes. Si samedi 3 décembre le temps n'a pas été clément avec beaucoup de brouillard, et de la neige, ce dimanche s'annonce radieux. Neige fraîche, et soleil étaient au rendez-vous.

Le skibus dépose les premiers arrivants au pied des pistes. © Radio France - Fanny Narvarte

Certains font un crochet par les magasins de location pour bien s'équiper avant de skier ! © Radio France - Fanny Narvarte

70% du domaine skiable de la Pierre-Saint-Marti était accessible pour ce week-end d'ouverture. © Radio France - Fanny Narvarte

C'est l'heure d'emprunter les télésièges.... © Radio France - Fanny Narvarte