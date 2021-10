PHOTOS : Coupe de France de voitures radiocommandées à Pouilley-Français

Des stands, des bolides, des pilotes : c'est la Coupe de France 2021 des voitures radiocommandées dans les catégories 1/8e et 1/10e ce weekend à Pouilley-Français, près de Besançon.

Les pilotes en action sur le circuit Jack Paillard de Pouilley-Français. © Radio France - Anne Fauvarque

50 voitures sont sur les rangs depuis les essais vendredi 8 jusqu'aux finales ce dimanche 10 octobre 2021, pilotées par des compétiteurs venus de toute la France.

La Coupe de France a lieu du vendredi 8 au dimanche 10 octobre 2021 sur le circuit de Pouilley-Français. © Radio France - Anne Fauvarque

Après chaque course, les voitures passent au contrôle technique. © Radio France - Anne Fauvarque

Au contrôle technique, les voitures sont même pesées. © Radio France - Anne Fauvarque

De petites Formule 1

Parmi eux, un certain Basile Concialdi, champion de France 2021, membre de l'équipe de France, 39 ans, venu de la région parisienne avec son petit bijou : l'Infinity (Asia Racing Team). "C'est une voiture qui fait environ 60 cm de long, 200 mm de large, qui a 4 routes motrices comme sur un 4X4, détaille le pilote. Ce sont des voitures à essence spécifique pour pouvoir jouer et faire des qualifs jusqu'à la finale. Ce sont de petites Formule 1, poursuit le champion, qu'il faut piloter de manière la plus précise possible".

"Infinity" (Asia Racing Team), échelle 1/10è, du champion de France Basile Concialdi. © Radio France - Anne Fauvarque

Les 1/10e, comme celle de Basile Concialidi, sont les plus rapides. Elles peuvent aller à plus de 90 km/h en vitesse de pointe dans la ligne droite.

Les réglages sont longs et précis. © Radio France - Anne Fauvarque

Grosse préparation et grosse concentration sur les stands. © Radio France - Anne Fauvarque

De 7 à 77 ans

La Coupe de France 2021 sur le circuit de Pouilley-Français est organisée par le CAR (Club des autos radiocommandées de Besançon). Richard Clivet, 38 ans, est le seul pilote du CAR engagé en 1/8e électrique, un mordu de mécanique et qui a déjà transmis le flambeau à son fils de 7 ans ! "J'ai un petit à la maison qui a 7 ans. Ca fait déjà trois ans qu'il conduit, raconte le papa avec fierté. C'est le plus jeune du club et il n'a pas peur d'affronter, de s'entrainer avec des champions de France".

La voiture de Richard Clivet, tout carbone, fabriquée par lui-même, avec dit-il "une peinture un peu vintage". © Radio France - Anne Fauvarque

La Coupe de France 2021 sur le circuit de Pouilley-Français c'est encore de 9h à 15h aujourd'hui. Buvette et petite restauration sur place.