PHOTOS - Courbet - Picasso, l'exceptionnelle exposition estivale 2021 fait le plein de visiteurs à Ornans

Le pass sanitaire, obligatoire depuis ce 21 juillet, n'a pas freiné les visiteurs au Musée Courbet d'Ornans... Un peu plus de 10.000 personnes déjà, pour l'exposition estivale exceptionnelle "Courbet - Picasso, révolutions !" inaugurée ce 1er juillet seulement dans la Vallée de la Loue natale de l'illustre Gustave Courbet !

Dans "son" musée d'Ornans (Doubs), Gustave Courbet accueille Pablo Picasso pour une exposition exceptionnelle du 1er juillet au 18 octobre 2021 © Radio France - Julien Laurent

Des centaines de touristes et/ou amateurs d'arts se pressent ainsi chaque jour au Musée Courbet d'Ornans pour (re)découvrir une soixantaine des plus grandes oeuvres des deux immenses peintres qui ont marqué et révolutionné leur siècle respectif : le 19e pour l'artiste franc-comtois et le 20e pour Pablo Picasso, le Catalan.

Cinq salles du Musée Courbet sont dédiées à cette exposition commune qui présente, le plus souvent, en parallèle les mêmes thématiques déclinées par Courbet et Picasso. Côte à côte, par exemple, "Les demoiselles des bords de la Seine" du premier et la réinterprétation du second avec "Les demoiselles au bord de la Seine".

L'exposition "Courbet-Picasso, révolutions !" est programmée jusqu'au 18 octobre 2021 (ouverture tous les jours, sauf le mardi) au Musée Courbet d'Ornans, où l'entrée est donc soumise au pass sanitaire pour les plus de 18 ans...

