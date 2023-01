PHOTOS : "Dans la mêlée" le rugby fait son cinéma au festival de Biarritz

Le festival de Biarritz est devenu un rendez-vous incontournable pour venir découvrir des films documentaires venus des quatre coins du monde. Cette année parmi les 150 films de la sélection les organisateurs ont décidé d'intégrer une sélection entièrement consacrée au rugby. Le Pays basque terre de rugby, tout comme l'imminence de la prochaine Coupe du Monde motivent ce choix artistique. Le rugby figure dans une compétition sans récompense, mais la programmation des films se fera au milieu de grands noms du cinéma documentaires, venus présenter des œuvres émouvantes, parfois poignantes mais toujours passionnantes.

ⓘ Publicité

Pour cette première le festival a choisi de baptiser la sélection "Dans la mêlée", démêlons la sélection ensemble :

"Le rugby est une fête"

Ce film revient sur la finale légendaire du championnat de France 1963 entre Mont-de-Marsan et Dax. Une rivalité landaise passée à la postérité, servie par les commentaires de Roger Couderc, avec l'intervention des stars de l'époque, et même des supporters, dont certains n'ont manifestement toujours pas accepté l'issue de cette confrontation digne des plus filles épopées, le tout sur un fond de folklore landais omniprésent, de l'enthousiasme des vainqueurs à l'amertume tenace des vaincus..

"Le rugby est une fête" Photo extraite du film - Sud Ouest / Fipadoc

Une rencontre avec l'équipe du film est prévue dimanche à 14h.

"La Jeune Fille et le Ballon Ovale"

Le film raconte l'histoire d'une jeune fille malgache à qui la découverte du rugby va donner des ailes et lui permettre de s'émanciper.

"La jeune fille et le ballon ovale" Photo extraite du film - FIPADOC

Une rencontre avec l'équipe du film est prévue dimanche 22 janvier à 11h45

"Ocean Apart, avidité, trahison et rugby au pacifique"

Ce film d'enquête britannique fait une immersion dans le monde des rugbymen océaniens, dont les effectifs forment 1/4 des professionnels en activité. Le sacrifice de ces joueurs en quête de reconnaissance et d'argent laisse voir le rôle trouble de la fédération samoane.

"Ocean Apart" Photo extraite du film - FIPADOC / Dossier de presse / Outermer la 1ère JS SPORT

"Le réveil des éléphants"

Après la dramatique 1ère participation de la Côte-d'Ivoire à la coupe du monde en Afrique du Sud, du fait de la blessure du joueur de Biscarosse Max Brito, une nouvelle génération d'ivoirien se lance un défi fou. Cette nouvelle génération d'éléphants veut relever le défi et planter le drapeau de l'ovalie sur leurs terres, et au-delà.

"le réveil des éléphants" Photo extraite du film - FIPADOC / Canal+

L'équipe du film sera présente pour rencontrer les spectateurs samedi 21 à 17h

"Terrain Favorable"

Gillette, la première femme présidente d'un club de rugby, celui de Roubaix, envoie une lettre à Johnny Wilkinson, Thierry Dusautoir et Guihelm Guirado. Ces stars viennent à la rencontre des amateurs de ce club au caractère bien trempé.

"Terrain Favorable" Photo extraite du film - FIPADOC /

Une rencontre est prévue avec l'équipe du film samedi 21 à 14h

Tous la programmation est visible sur le site du festival FIPADOC