Dans les coulisses des préparatifs de l'exposition de Noël du Havre

Le Havre, France

Une centaine de marionnettes animées comme dans les vitrines des grands magasins parisiens. C'est le spectacle de l'exposition de Noël à l'Hôtel de ville du Havre à découvrir à partir du 1er décembre. 1.000 m² de décors pour raconter une histoire, celle de Nino, un petit garçon qui décide d'écrire au Père Noël pour lui demander une libellule géante.

100.000 visiteurs l'année dernière

Depuis une vingtaine d'années, l'exposition de Noël havraise est devenue une vraie tradition. L'année dernière, elle a attiré 100.000 visiteurs, dont 7.000 visites scolaires. Sa particularité, c'est qu'elle est quasiment entièrement conçue et réalisée par du personnel municipal, du scénario jusqu'à la moindre touche finale du décor. Comme l'explique Yann Le Boulba. Il travaille au service événementiel de la ville du Havre et c'est également lui qui a écrit le conte de Noël : "tout est fait par les équipes de la ville. Les serruriers, les menuisiers, les couturières... Plus d'une cinquantaine d'agents est mobilisée."

Des marionnettes animées, comme dans les vitrines des grands magasins parisiens à Noël. - Ville du Havre

On est nous même émerveillé." Jean-Marc, peintre et illustrateur

Sous les mains des agents municipaux, est en train de naître un décor inspiré du Paris des années 1900. Saïd, l'un des menuisiers, manie la scie avec beaucoup de précision : "je suis en train de fabriquer un tout petit sèche serviette, qui va aller agrémenter la maison de poupées." Un sens du détail qui fait le succès de l'expo de Noël havraise pour Jean-Marc, le peintre : "c'est l'ensemble qui marche. On est plein de corps de métiers différents à intervenir, et quand l'expo débute et qu'on voit ce que tout le monde a réalisé mis bout à bout, là on est vraiment émerveillé."

L'exposition de Noël "la lettre de Nino" ouvre ses portes samedi 1er décembre à partir de 10 heures et jusqu'à 19 heures, ensuite du lundi au vendredi de 9 heures à 19 heures (10 heures - 19 heures le week-end). L'entrée est libre.