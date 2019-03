PHOTOS - De la pluie et de la boue : la recette du bonheur pour les coureurs du 50km de Lalinde

Ils étaient près de 600 à prendre le départ des 12, 24, 37 et 50 kilomètres de Lalinde ce dimanche, pour la 37e édition de la course. Chacun sa distance et surtout chacun son rythme : courir ou marcher, c'est au choix. Il n'y a pas de chronomètre, seul le sourire à l'arrivée compte.

Lalinde, France

Les cirés et autres capes sont à peine suffisants. Qu'ils aient choisi 12, 24, 37 ou 50 kilomètres, à l'arrivée le résultat est le même : tous les coureurs et marcheurs passent la ligne trempés, les chaussures et les jambes recouvertes de boue.

Alors sur le parcours, ça glisse un peu, mais c'est loin d'entamer la bonne humeur de Cathy : "C'était très agréable, comme tous les ans ! Comme tous les ans il y a eu de la pluie aussi, dit-elle en riant. C'est la troisième fois qu'elle marche 12 kilomètres "et il fait un temps de cochon ! Mais quand on aime, on ne regarde pas s'il fait beau, s'il pleut. On vient, on participe et on est contents, c'est génial !"

Aux 50km de Lalinde pas de compétition, c’est pas la bonne humeur et la convivialité qui comptent ! #Dordogne#running#randopic.twitter.com/ZbtcR26M2o — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) March 10, 2019

Pour Laeticia, c'est une première d'autant plus mémorable qu'elle a fêté ses 40 ans sur le parcours, son challenge d'anniversaire "Je suis pas forcément marche à pied, c'est mon mari qui m'a forcée à le faire ! s'amuse-t-elle, mais au final j'aime bien, je vais peut-être renouveler on sait jamais !" Et la pluie ne l'a pas du tout découragée : "C'était plus agréable au final quand il pleuvait ! On a moins chaud et c'est plus motivant. Je me rappellerai de mes 40 ans pour le coup :"

Laeticia à l'arrivée avec Laurent son mari, et Léo son fils, qui ont eux aussi pris le départ des 12 kilomètres. © Radio France - Noémie Philippot

C'est l'association "Les Marcheurs de la Vallée" qui organise cette course. Le président Jean-Pierre Sabard y tient : "Ici le mot d'ordre, c'est convivialité" Anne à pu le vérifier sur le parcours des 24 km 150 : "Là j'ai couru avec un monsieur qui s'appelle Eric, on s'est retrouvé à chaque fois donc on s'est mutuellement aidé !"

Anne a couru les 24km150 avec sa chienne, Legzy. © Radio France - Noémie Philippot

Et à l'arrivée, c'est Legzy qui porte le dossard, même pas essoufflée. © Radio France - Noémie Philippot

Certains viennent quand même pour faire un chrono, comme le premier du 50km, Christope Lanxade, qui a bouclé sa course en 3H59.

Le premier coureur des 50km arrive à Lalinde en 3h59 ! #Dordogne#runningpic.twitter.com/EXWa86GDoG — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) March 10, 2019

Mais pour la majorité des participants, c'est l'occasion de rire entre amis, avec quand même un peu de challenge : Philippe et Mickaël terminent fièrement le 12km, et Philippe l'assure, avec humour : "l'année prochaine, je vais m'attaquer aux 50, mais peut-être sur les mains !"