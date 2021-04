PHOTOS - De nombreux randonneurs au Lac Blanc avant la règle des 10 km

Il y a foule ce week-end dans les montagnes. Au Lac Blanc, dans le Haut-Rhin, les parkings sont pleins et les randonneurs sont de sortie. Le soleil est au rendez-vous et beaucoup en profitent pour faire des balades, avant la règle des 10 kilomètres de son domicile. Les restrictions pour lutter contre la pandémie de coronavirus seront mises en place pendant un mois et vont empêcher beaucoup de monde de profiter du bon air de la montagne.

Dernières sorties avant les restrictions

" C'est trop joli ! ", s'exclame Tiphaine, avant d'entamer sa randonnée avec ses amies. La jeune femme est subjuguée par la vue depuis le Lac Blanc. Venus de Sigolsheim, près de Colmar, Florian et Léa sont aussi sous le charme. "Il y a beaucoup de monde, il faut un peu se pousser dans les chemins, mais c'est mieux que de rester en bas. On prend l'air frais, car les restrictions c'est bientôt! ," expliquent ces deux jeunes tout sourire.

Un groupe d'amis, ils viennent de Sigolsheim, près de Colmar © Radio France - Guillaume Chhum

Il y a du monde sur les parkings © Radio France - Guillaume Chhum

Florian et Léa sont venus de profiter de l'air de la montagne avant les restrictions Copier

Dans la foule beaucoup de familles, des groupes d'amis, bien souvent venus du Bas-Rhin, de Strasbourg. Tous ont un seul objectif : en profiter avant de ne plus pouvoir accéder aux hauteurs des Vosges.

Prudence demandée des gendarmes

Toutefois, les gendarmes de montagne de Hohrod réclament aux randonneurs de la vigilance, car il y a toujours de la neige sur les hauteurs et cela peut entraîner des imprudences. 4 randonneurs ont été bloqués sur les hauteurs du Hohneck ce vendredi après-midi dans le couloir du Wormspell. Ils ont été récupérés sains et saufs, mais se sont aventurés sur des pentes où il reste encore de la neige.

Les gendarmes vous recommandent de ne pas s'aventurer dans les chemins trop enneigés et partez avec du bon matériel : chaussures de randonnée, portable, fond de sac avec de la nourriture.