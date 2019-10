PHOTOS - De nombreux visiteurs pour la cinquième édition de Masgot Hanté

Ce weekend du 26 et 27 octobre, le village sculpté de Masgot s'est de nouveau paré de ses plus effrayants atours pour célébrer Halloween.

Fransèches, France

Des toiles d'araignées accrochées aux vieilles pierres, des squelettes sur les bottes de pailles, des corps démembrés le long des rues, des sorcières qui vous espionnent derrière un fourré... Pour la cinquième année, le village sculpté de Masgot a organisé Masgot Hanté, à l'occasion d'Halloween.

Tout le village est décoré pour célébrer Halloween © Radio France - Lisa Melia

85 bénévoles assurent le bon dérouler du weekend © Radio France - Lisa Melia

Les visiteurs sont venus en famille et déguisés © Radio France - Lisa Melia

Au programme : la maison hantée, des "jeux monstrueux" pour les enfants, la chasse aux sorcières, le cabinet des curiosités ou encore les séances de maquillages...

Une mariée funèbre dans les rues de Masgot © Radio France - Lisa Melia

À coté des crêpes et des chouchous, quelques mets moins traditionnels ! © Radio France - Lisa Melia

L'étable à dragons © Radio France - Lisa Melia

Pour ce samedi 26 octobre, jour d'ouverture de Masgot Hanté, les visiteurs étaient déjà nombreux, profitant du beau temps et pour la plupart, déguisés. On attend deux milles entrées sur le weekend. 85 bénévoles sont présents pour assurer le spectacle et l'organisation.

De très jolis costumes et maquillages © Radio France - Lisa Melia

Rares sont ceux qui sont venus sans déguisement © Radio France - Lisa Melia

Le bureau des curiosités de l'’artiste Tracey Picapica © Radio France - Lisa Melia

Ce dimanche, Masgot Hanté ouvre de nouveau ses portes pour vous faire trembler de peur, de 15h à 20h, sur la commune de Fransèches.

Bien sûr, les bénévoles aussi sont déguisés © Radio France - Lisa Melia

Attendez-vous à croiser d'affreuses bestioles ! © Radio France - Lisa Melia