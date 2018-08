Auxerre, France

Selon une étude du comparateur kayak, publiée au début de l'année, les français en vacances prennent 42 photos par Jour en Moyenne et parfois plus, comme Marilyn une francilienne de Champigny sur Marne. La photo, avoue t-elle, c’est un besoin compulsif, j’en fais énormément, surtout de ma fille de 6 ans. Elle a un appareil mais elle ne s’en sert jamais. «je préfère mon smartphone, se justifie-t-elle, je l’ai toujours sous la main».

la Tour de l'horloge est le spot préféré des touristes à Auxerre pour une photo souvenir. © Radio France - Thierry Boulant

Vivre l'instant ou le photographier?

A Auxerre, elle a choisi d’immortaliser plusieurs fois les bords de l’Yonne. Son compagnon Arnaud lui est beaucoup moins accroc. Il se méfie même un peu de cette « photo manie »:« Je me suis rendu compte qu’à être trop sur son téléphone, pour des photos, on occultait le souvenir, explique-t-il, « je préfère profiter du moment, me fabriquer un souvenir plutôt que d’avoir une photo. »

Erwan qui vient des Yvelines, aime les photos parce que justement, elles lui servent à partager des souvenirs d’endroits charmants avec ses amis, comme cette photo d’Auxerre qu’il a prise au coucher du soleil sur la passerelle qui enjambe l’Yonne avec les péniches et la cathédrale Saint-Etienne en arrière-plan. Il poste parfois ses clichés sur les réseaux sociaux quand ils les jugent particulièrement réussies.

Beaucoup de touristes photographient Auxerre à partir de la passerelle qui enjambe l'Yonne © Radio France - Thierry Boulant

La photo: c'est du boulot!

On finit toujours par obtenir quelques choses de présentables avec le numérique. Il suffit de photographier puis de supprimer ce qui est raté, mais cela demande un peu d’organisation. Rémy qui habite Migennes et qui fait visiter Auxerre à des amis de l’Ain, son appareil photo à la main, s’est réparti les rôles avec son épouse, Martine.

"Souvent, je m’occupe des prises de vue", explique-t-il tout en photographiant la Tour de l’horloge et mon épouse les trie sur l’ordinateur en créant des dossiers avec le nom des destinations."

"C’est du Boulot" avoue Martine, "surtout que finalement nous les regardons assez peu."Selon l'étude du comparateur kayak, 35% des français seulement impriment leurs photos de vacances et 30% les publient sur les réseaux sociaux.