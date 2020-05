PHOTOS - Déconfinement : bol d'air frais sur le Moucherotte

Campagne, forêt, montagne... Après huit semaines de confinement, il est à nouveau possible de profiter de la nature, à condition de respecter quelques règles comme ne pas partir à plus de 100 kilomètres de chez soi et pas en groupe de plus de dix personnes. Les règles pour pratiquer les activités de montagne ont cependant été assouplies. En Isère, de nombreux sites permettent de prendre l'air, sans trop s'éloigner de son domicile.

les Isérois ont notamment retrouvé le chemin du Moucherotte, dans le massif du Vercors.

Balade sur le Moucherotte, dans le Vercors. © Radio France - Benjamin Bourgine

Le massif du Moucherotte culmine à 1.901 mètres d'altitude. © Radio France - Benjamin Bourgine

L'occasion de reconnecter avec la nature. © Radio France - Benjamin Bourgine

Le sommet du Moucherotte nuageux ce samedi offre d'habitude un panorama sur l'agglomération grenobloise. © Radio France - Benjamin Bourgine