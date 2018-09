Rennes, France

Cyclops c'est le nom d'un petit crustacé planctonique, c'est aussi le fil rouge de la nouvelle exposition de l'Espace des Sciences de Rennes qui justement porte son nom "Cyclops explorateur de l'océan". Ce grand voyage à travers l'océan a été conçu par le centre Océanopolis de Brest. L'exposition, à découvrir jusqu'au 10 mars 2019, est immersive, ludique et pédagogique pour éveiller la curiosité et aussi susciter le questionnement. L'océan est un milieu fragile menacé par la pollution, son exploitation et la surpêche notamment. Il doit être protégé, c'est un message transmis au public des plus jeunes aux plus âgés.

L'entrée de l'exposition à l'Espace des Sciences de Rennes © Radio France - Loïck Guellec

Cyclops le crustacé planctonique, mascotte de l'exposition © Radio France - Loïck Guellec

Le château de sable et le bord de mer © Radio France - Loïck Guellec

La pollution menace les océans © Radio France - Loïck Guellec

Une plongée virtuelle dans les abysses © Radio France - Loïck Guellec

De la réalité et un peu de rêve © Radio France - Loïck Guellec

POUR INFOS : le site d'Océanopolis à Brest