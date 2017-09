PHOTOS - Découvrez l'Argonaute, le nouvel équipement sportif de l'Argonne à Orléans

L'équipement sportif de l'Argonne ouvre ses portes ce lundi 4 septembre aux scolaires, puis aux associations sportives dans le courant du mois. Un gymnase, plusieurs salles de sport dédiées à différentes discipline, et un outil pour favoriser le lien social

L'ouverture de l'Argonaute, au bout du boulevard Marie Stuart dans le quartier de l'Argonne, est l'une des étapes du vaste plan de rénovation urbaine dans ce quartier d'Orléans. Il a coûté 10 millions d'euros et accueillera une trentaine d'associations sportives et culturelles. Un outil très attendu par les habitants et les clubs sportifs du quartier.

Le gymnase pour le handball, le basket, le volley...

Le gymnase de 1500 m² avec sa tribune de 250 places © Radio France - Anne Oger

Ce nouveau gymnase fait le bonheur de Nicolas Duris, éducateur au Nécotin Basket, un jeune club du quartier né il y a deux ans. "On peut rendre accessible notre sport à beaucoup plus d'adhérents, et plus nombreux puisque dans cette salle on peut faire jouer des groupes très nombreux. Sa situation géographique, c'est important aussi, car on jouait dans des gymnases parfois un peu vétustes. Là c'est un outil génial".

La salle de musculation et d'haltérophilie

La salle de musculation de l'Argonaute © Radio France - Anne Oger

Elle sera le terrain de jeu du Cercle Michelet, qui quitte sa salle du quartier Dunois pour s'installer à l'Argonaute. Equipée de vestiaires, de casiers, avec une salle de fitness également.

La salle d'haltérophilie du Cercle Michelet © Radio France - Anne Oger

Un sauna à la disposition des sportifs © Radio France - Anne Oger

Salles de danse, de boxe, de judo...

Des créneaux pour la danse hip hop © Radio France - Anne Oger

La danse, c'est l'une des activités que souhaite proposer l'AJLA, la plus vieille association du quartier de l'Argonne, dont la mission est directe est de favoriser le lien social sur le quartier. "Pour nous c'est un moyen d'attirer d'autres jeunes du quartier, et puis de les emmener ensuite vers des pratiques sportives plus encadrées, dans des clubs plus structurés, avec une autre discipline. Moi je suis sûr qu'ici on va faire de grands champions dans les prochaines années" assure David Prage. En revanche il n'y a pas de place ici pour le football en salle, sport en plein développement. L'AJLA conserve ses cours au gymnase Georges Landré, dans le quartier de l'Argonne, la mairie a donné l'assurance qu'il ne serait pas démoli, c'était envisagé avec l'arrivée de l'Argonaute.

La salle de boxe de l'Argonaute © Radio France - Anne Oger

Parmi les clubs sportifs du centre ville qui ont été invités à s'installer à l'Argonaute, seul le Cercle Michelet déménage totalement. Le club de boxe du BC Victoria conservera des créneaux au Palais des Sports et viendra à l'Argonne pour quelques cours. La boxe, c'est le projet de Driss, un jeune habitant du quartier. "Avant on devait aller au Palais des Sports ou dans d'autres gymnases du quartier, là c'est tout près donc c'est plus facile et ça donne envie de rencontrer plein de gens. Je vais m'inscrire".

Les vestiaires, vert pour les hommes rose pour les filles © Radio France - Anne Oger

Un espace pour les cours de musique

La salle dédiée aux cours de l'association Musique et Equilibre © Radio France - Anne Oger

L'association Musique et Equilibre viendra aussi donner des cours dans un espace qui lui est entièrement dédié, avec plusieurs salles de répétition.

Une reconnaissance pour le quartier de l'Argonne

Une salle polyvalente pour les associations © Radio France - Anne Oger

Pour Nicolas Duris, de l'association Nécotin Basket, ce nouvel équipement était très attendu. "On est au coeur d'un quartier qui a été longtemps, on ne va pas dire délaissé mais quand même. Ce genre d'équipement ne va pas régler les problèmes du jour au lendemain, mais ça ne peut pas faire de mal, et ça va apporter du lien entre les habitants, qui vont se concentrer sur le sport et pas sur d'autres choses. Pour des associations comme la nôtre, qui faisons du lien social à travers le sport, c'est une belle perspective.

L'accès à la salle de boxe © Radio France - Anne Oger

L'Argonaute sera inauguré le 30 septembre prochain et une Journée Portes Ouvertes aura lieu le 1er octobre 2017